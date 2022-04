Il est certain que l'exception d'inconstitutionnalité, lancée il y a un peu plus de quatre années judiciaires, devait constituer, un plus de taille de la culture, et s'érigera en un support supplémentaire de diffusion de la culture démocratique parmi les citoyens par l'introduction des questions relatives aux droits et libertés dans le travail judiciaire, d'une part, et la consécration du principe de la primauté des règles constitutionnelles sur celles du droit, d'autre part. Cette trouvaille, est, pour ainsi dire, un moyen de se tirer, du «bourbier dans lequel avait été jeté, depuis les premières lueurs, du fonctionnement de la justice, un gros pavé appelé «immixtion dans les affaires judiciaires de services extrajudiciaires», ce qui a paralysé complètement toute tentative d'aller au-devant de l'indépendance du juge, d'abord, pour arriver à l'indépendance de la justice!

Ceci n'influera en rien sur la nature de notre système judiciaire, lequel est chapeauté par la Cour suprême et le Conseil d'Etat, en ce sens que le droit algérien, contrairement aux autres systèmes, n'instaure pas de lien organique entre eux.

Le Conseil constitutionnel demeurera une institution indépendante et distincte de ces deux systèmes judiciaires.

En examinant des contentieux, il lui reviendra, à titre exclusif, l'interprétation de la Constitution.

Surtout qu'une nouvelle Constitution a été votée pour une Algérie nouvelle, celle qu'a exigée - avec le sourire-le peuple, un certain 22 février 2019!

Près de quarante mois déjà, ce qui est peu pour des résultats probants!