Après la cacophonie des habitants de la vieille ville, le projet a, finalement, été adopté, lors de la séance de travail du comité consultatif d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et les membres de l'APW et APC d'Annaba, ainsi que des représentants des bureaux d'études. Ont également assisté à cette réunion, des représentants de la société civile et l'association de la préservation du patrimoine de la vieille ville, a rapporté, un communiqué de la wilaya d'Annaba.

Au cours de cette réunion présidée par le wali, Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, la rencontre s'est focalisée entre autres, sur les soucis soulevés, précédemment, par des activistes et associations de quartiers pour la préservation du patrimoine.

La réunion a eu trait à l'exposé, l'étude et la demande d'autorisation de construire le Shopping Mall, devant être implanté au niveau du boulevard des frères Djaâtout ex-Victor-Hugo, a précisé le même communiqué. Outre les assurances du chef de l'exécutif, quant à la préservation du patrimoine de la vieille ville (place d'Armes), le commis de l'Etat a souligné l'importance du projet et surtout, son apport en matière de développement architectural et urbanistique pour la vieille-ville et toute la wilaya. Il est à souligner que le projet a été cautionné par le ministère de la Culture, après avoir fait l'objet de la visite du site, par une commission ministérielle qui a, notons-le, accordé l'autorisation de la réalisation de ce Shoping Mall. Car, il est utile de rappeler que, la vieille ville d'Annaba, a été classée (site sauvegardé, ndlr) en 2013.

La réalisation de ce projet impose une impérative prise en compte des paramètres dictés par la direction et le ministère de la Culture, dont l'étroite collaboration s'est soldée par l'adoption du projet.

Une superficie de près de 6470 m2 a été dégagée pour la réalisation du projet, dont l'enveloppe financière est estimée à 400 milliards de centimes.

Un montant pas encore prêt, contraignant de ce fait, la société d'investissement hôtelier à chercher des sources de financement. En attendant, il est à noter que, cet investissement d'envergure, premier du genre dans toute la wilaya d'Annaba, sera réalisé en

36 mois, par, la société des investissements hôteliers (SIH). Il est à noter qu'au-delà des opportunités de travail direct et indirect, que devra procurer ce Shopping Mall, notamment pour les habitants de la ville d'Annaba, c'est un new design qui va donner un nouveau look à la ville. Puisque, situé en face de l'hôtel Sheraton, celui-ci sera érigé sur un terrain de 3 hectares, où, un parking d'une capacité de 550 véhicules sera implanté et dont l'accès sera assuré par une passerelle.

En attendant la réalisation de ce projet d'envergure, où la date du lancement des travaux patauge dans l'indéfini. Toutefois, il faut dire que, depuis l'annonce du projet, les Annabis n'ont d'autres sujets de conversation que cet investissement qui, une fois concrétisé, va redonner à Annaba la Coquette, l'éclat qu'elle mérite.