La participation de la femme dans la vie économique nationale est un chapitre incontournable pour les pouvoirs publics qui misent sur ce volet depuis quelques années. Même si les résultats sont déjà palpables, il n'en demeure pas moins que ces derniers poursuivent cet effort pour encourager cette catégorie, notamment la femme rurale, à se prendre en charge via des activités rentables dans divers créneaux. Ainsi, poursuivant cet effort, les services de la direction de la culture ainsi que les services concernés sont déjà à l'oeuvre pour réussir l'organisation du Salon de la créativité créé l'année passée. Une manifestation qui, précise le communiqué, débutera le 5 du mois de mars et s'étendra jusqu'au 9 du même mois. À sa deuxième édition? cette année, ce salon se tient habituellement chaque journée du 8 mars choisie pour célébrer la Journée internationale de la femme. Pour cette édition, un appel à participation vient d'être lancé en direction de la femme pour prendre part massivement dans les stands qui lui seront dédiés. Des stands destinés à exposer les produits issus des activités féminines dans plusieurs créneaux comme l'artisanat, les petits métiers, l'agriculture et autres. La participation de la femme est déjà effective dans la vie économique locale, mais d'autres efforts sont consentis pour l'accompagner à promouvoir ses activités et ses produits via des salons, mais aussi des facilités sur le plan fiscal et financier. Des dispositifs créés à cet effet accompagnent la femme dans le processus de création de son projet en plus des exonérations fiscales dont elles bénéficient. Les petits métiers, situés généralement dans le domaine agricole et artisanal, commencent à donner leurs fruits en faisant vivre des familles entières en plus de projets ayant grandi et pris une dimension dans la case des petites et moyennes entreprises. En tout état de cause, l'appel lancé par la direction de la culture pour une forte participation à ce salon de l'innovation et de la créativité s'inscrit dans cette optique d'accompagner cette catégorie dans son élan d'indépendance financière. Promouvoir sa créativité et ses capacités à mettre ses projets en action est un chapitre très important car ces manifestations permettent justement de percer et de faire connaître les produits en élargissant la clientèle.

Enfin, il convient de noter que la femme participe activement à la dynamique de développement local dans l'artisanat et les petits métiers. Sa participation est aussi visible dans la création d'entreprises, surtout dans le créneau des services. Un élan accompagné par les pouvoirs publics qui ont institué plusieurs organismes à cet effet à l'instar de l'Angem, institution idoine pour le financement des petits projets de la femme rurale. Dans l'agriculture ou l'artisanat, la femme rurale acquiert chaque jour un peu plus son autonomie en s'insérant dans la vie active.