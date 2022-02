Les éléments de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la sûreté de wilaya d'El Tarf sont parvenus à démanteler un réseau national de trafic de drogue, indique une source sécuritaire.

Les faits se rapportent à des informations parvenues aux services de sécurité de la police judiciaire d'El Tarf, sur un groupe d'individus transportant une quantité de drogue provenant de l'une des des wilayas de l'Est et se dirigeant vers l'une des communes de la wilaya d'El Tarf, adjacente à l'autoroute Est-Ouest, ont expliqué nos sources. C'est ainsi qu'un poste de contrôle a été installé au niveau du tronçon routier où était censée se conclure la transaction de drogue. Arrivé sur les lieux, le camion transportant la substance narcotique a été intercepté avec à son bord trois personnes, nous dit-on.

La fouille du camion a permis la découverte de 8,1 kg de résine de cannabis destinée à la commercialisation, a précisé la même source.

Conduits au siège de la sûreté de wilaya, les prévenus ont fait l'objet d'un interrogatoire aboutissant à des révélations sur ce trafic, dont les ramifications s'étendent à plusieurs wilayas de la région est du pays. Après l'engagement de toutes les procédures judiciaires en coordination avec les instances judiciaires compétentes, une perquisition a été opérée aux domiciles des prévenus, sanctionnée par la découverte, chez l'un d'entre eux, d'une arme à feu de catégorie 4, ont précisé nos sources.

Après l'achèvement de toutes les procédures d'usage dans de pareils cas, un dossier judiciaire a été constitué contre les trois narcotrafiquants, selon lequel ils ont été déférés par-devant le juge d'instruction près le tribunal d'El Kala. Âgés entre 20 et 40 ans, les trois trafiquants de drogue ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, détention, transport et commercialisation illégale de substance narcotique (résine de cannabis) et possession d'une arme à feu sans autorisation, délivrée par l'autorité légalement qualifiée, a conclu la même source.