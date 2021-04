Les services de la sûreté de wilaya d'Oran viennent de décapiter un réseau international spécialisé dans le trafic international de psychotropes et saisi 395 comprimés psychotropes et une somme de plus de

520 000 dinars constitués des recettes de l'activité criminelle. Le réseau est, selon les responsables de la sûreté de wilaya, composé de 11 membres. «Âgés entre 20 et 38 ans, les mis en cause sont constitués de récidivistes et de repris de justice», ajoute la même source expliquant que l'affaire a été déclenchée en «exploitant des informations parvenues à cette brigade, celles-ci faisant état de mouvements suspects d'éléments du réseau». Et d'ajouter que «les policiers sont, ainsi donc, passés à l'action en mettant en place un plan ayant abouti à l'arrestation des 11 individus par étapes et la saisie de deux véhicules utilisés dans le transport des psychotropes et de 13 téléphones portables». Les mêmes sources ont souligné qu'«une procédure judiciaire a été engagée contre les mis en cause qui seront déférés devant la justice pour trafic de psychotropes menaçant l'économie nationale et la santé publique».

Le trafic de drogue a explosé ces dernières années. Les bilans de la sûreté de la wilaya d'Oran font état de «la saisie, en 2020, de pas moins de 607,871 kg de résine de cannabis, 489.602 comprimés de psychotropes et plus de 2 kg de cocaïne», en plus, ajoute-t-on «du traitement de 1.435 affaires de trafic de stupéfiants. L'année 2019 a été marquée par la saisie de 465,826 kilos de résine de cannabis,

110.052 comprimés de psychotrope et 5.377,71 grammes de cocaïne. Pour sa part, l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie a révélé que «plus de 88 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant l'année 2020, dont 55,52% dans l'Ouest du pays», dévoilant que «la quantité saisie a enregistré une hausse substantielle par rapport à 2019». «Au total, 88 702,581 kg de résine de cannabis ont été saisies durant l'année 2020, dont 55,52% dans la région Ouest du pays», a précisé l'Office dans son rapport, se référant au bilan des services de lutte contre les stupéfiants (Gendarmerie nationale, Dgsn et Douanes). La quantité de résine de cannabis saisie durant l`année 2020 a enregistré une hausse de 60,89% par rapport à l'année 2019, en raison surtout du renforcement du dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières, selon la même source. Selon le rapport de l'Office, 41,08% des quantités de résine de cannabis saisies ont été enregistrées dans la région Sud du pays, 1,96% dans la région Centre et 1,44% dans l`Est du pays. «La quantité d'héroïne saisie en Algérie a fortement augmenté, passant de 304,105 grammes en 2019 à 2.372,278 grammes en 2020, soit une hausse de plus de 680%», révèle le même bilan.