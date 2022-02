Les services de police de la sûreté urbaine de Haï Es-Sabah, à l'est de la ville, viennent de démanteler un réseau, spécialisé dans le trafic de drogue, composé de quatre membres âgés entre 30 et 50 ans. Cette opération a été sanctionnée par la saisie de 15 kg de kif traité et d'un montant de plus de 7 millions de dinars constitué essentiellement des revenus dudit trafic. Véritable phénomène de société, la partie Ouest du pays est transformée en plaque tournante du trafic de drogue en tous genres. Les enquêteurs et les juges ne chôment plus ces dernières années. En effet, le tribunal de première instance d'Arzew vient de rendre son verdict en condamnant un jeune, âgé à peine de 20 ans, à la prison ferme. Ce dernier est impliqué dans une affaire liée au trafic de drogue et au trafic de billets de banque. Il a été arrêté en flagrant délit de détention d'une somme de 1million de dinars en faux billets et d'un kg de kif traité. Cette affaire est le fruit d'informations exploitées par les enquêteurs et où ils ont mis en place un plan minutieux de surveillance du mis en cause, avant de lancer une perquisition à son domicile. Dans un autre volet, la cour d'appel d'Oran a confirmé le premier jugement prononcé par le tribunal de première instance, condamnant à 5 ans de prison ferme, un jeune homme, âgé de 20 ans. Ce dernier a été arrêté en flagrant délit de conclusion d'une transaction portant sur la commercialisation illégale de psychotropes. Cette enquête a été déclenchée suite aux informations parvenues aux enquêteurs, faisant état de mouvements incessants suspects de personnes s'agglutinant au domicile du mis en cause, situé dans le vaste quartier populaire de Rocher, constitué essentiellement de bidonvilles. La traque des foyers de la criminalité se poursuit. Les bilans des saisies sont de plus en plus alarmants. Ils sont à la hausse. Les services de police d'Oran ont réussi, lors de l'année précédente, à saisir plus de 15 kilos de cocaïne ainsi que 14 quintaux de kif traité et 130538 comprimés de psychotropes. Dans le bilan annuel 2021 des activités de la police, dans le domaine de la lutte contre le commerce illicite de stupéfiants, les mêmes services ont traité 1508 dossiers dont neuf concernant le démantèlement de réseaux spécialisés dans le trafic international de stupéfiants et de psychotropes où étaient impliqués 2103 individus, indique un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques. Ces opérations ont permis la saisie de 15,823 kg de drogue dure (cocaïne), plus de 14,44 q de kif traité, ainsi que 130538 comprimés de psychotropes, indique-t-on. La plus grosse investigation a été opérée au mois de juin dernier et dans laquelle les services de la sûreté de wilaya d'Oran ont saisi deux quintaux de kif traité et démantelé un réseau spécialisé dans le trafic international de stupéfiants.