Samedi 23 octobre 2021, cour d’Alger. Une douzaine d’avocats sont au rendez-vous, en ignorant que le scrutin qui permettra l’émergence d’un nouveau Conseil de l’ordre d’Alger, a été reporté pour des raisons objectives, relatives à l’épurement du tableau des quelque 7000 avocats affiliés au bâtonnat de la capitale.

Cet argument a été rejeté par les jeunes qui cherchent à tout prix le changement, à faire en sorte que les jeunes du XXIe siècle, prennent la bonne place qui leur revient : « Les éléments qui ont tout fait pour que la situation actuelle perdure, encore pour un bon bout de temps, auraient mieux fait de trouver un autre prétexte, à savoir l’épuration du tableau, qui a déjà été réalisée, et affichée sur le site.

On nous demande d’informer l’Union nationale des barreaux d’Algérie, un autre prétexte « enfantin », qui voit bloquer l’envie des jeunes, et donc les arrêter net sur leur légitime ambition, à savoir mettre en place un vrai et concret Conseil de l’ordre digne de la capitale et de ses enfants universitaires ! », dénonce Me Kamel Mesbah, un jeune et bouillonnant conseil, qui se dit attristé de ce renvoi !

Une jeune avocate, qui déplore aussi, le frein-à-main déclenché, par des forces obscures, pour limiter le nombre d’avocates élues au Conseil de l’ordre :

« L’exemple nous vient du jeune bâtonnat de Bouira, qui a eu en son sein, beaucoup de femmes dont l’unique bâtonnière du pays et d’Afrique, Me Ouafia Sidhoum, qui a été « crochetée » par les partisans de la « femme au foyer ». . .

Et renvoyée rejoindre les rangs des simples membres du Conseil de l’ordre de Bouira ! Parce que Bouira, l’exemple de la modernité, a été touchée par l’antiféminisme béant, ramené de la capitale, où sévissent des éléments anti-femmes, des gens qui s’habillent certes , à l’européenne, mais, au fond, leur esprit vit encore dans les ténèbres du Moyen Âge », s’écrie presque une avocate qui a derrière elle, plus de 30 ans de barreau, que l’on place au plus bas de l’échelle des valeurs, « abaissé à un niveau qui ne sera jamais le nôtre ! »