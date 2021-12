Trois personnes au moins, dont un médecin spécialiste en psychiatrie, ont été présentés devant la justice pour trafic de psychotrope, a annoncé, hier, la cellule de communication de la sûreté de la wilaya dans un communiqué. Les mis en cause sont accusés de détention et commercialisation de cette substance et pour port d'arme blanche. Dans son communiqué, la sûreté de la wilaya précise que c'est lors d'un barrage inopiné dressé par la brigade de répression du banditisme, relevant de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya, au niveau d'une intersection, que deux des accusés ont été arrêtés en leur possession une partie de la marchandise, une arme blanche et une importante somme d'argent. La marchandise était dissimulée dans les sièges arrière du véhicule que les deux mis en cause utilisaient pour transporter les psychotropes. L'interrogatoire des deux malfaiteurs fait démasquer l'implication d'une troisième personne qui n'est autre que ce médecin. Les enquêteurs ont dù demander une autorisation de perquisition des domiciles des accusés. Dans l'un, on découvre une autre partie de la marchandise ainsi que les 18 flacons d'anesthésie. Après les procédures judiciaires et l'établissement d'un dossier pénal, les trois individus ont été déférés devant la justice pour répondre de leur crime. Le phénomène se propage de plus en plus parmi les lycéens, ont souvent noté les services de la police qui ont, d'ailleurs, avorté plusieurs opérations de transaction ces derniers temps. Ce trafic et même la consommation de psychotropes et de drogues sont devenus un véritable fléau qui s'enracine dans la société, à l'Est du pays, particulièrement dans la wilaya de Constantine, a-t- on, notamment relevé. Les chiffres avancés par les services sécuritaires concernant, soit la saisie des stupéfiants ou le démantèlement des réseaux de trafic sont de plus en plus alarmants.