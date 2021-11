La branche de communication du MAK mise hors d'état de nuire. Le chargé de la communication de cette organisation classée, par l'Algérie, comme terroriste, a été arrêté en fin de semaine dernière à Oran. «Il s'agit du terroriste nommé Malla Jugurtha dit Youba, chargé de la communication de l'organisation terroriste MAK, résidant dans la localité de Azazga (Tizi Ouzou)», précise une source sécuritaire Ledit terroriste, qui a été interpellé à Aïn El Turk (littoral d'Oran), projetait de quitter clandestinement le territoire national, à destination des côtes espagnoles, ajoute la même source.

L'Algérie a classé, au mois de mai dernier, les groupes extrémistes du MAK et de Rachad comme organisation terroristes. Depuis, elle a décidé de leur mener une guerre acharnée, afin de couper ses ramifications au niveau du territoire national. Plusieurs opérations «coup de poing» ont été menées après que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé à l'arrestation des membres de ces organisations. Des réseaux sont démantelés chaque semaine, au niveau de tout le territoire national. Le dernier coup de filet remonte à la mi-novembre. 21 individus appartenant au mouvement terroriste Rachad ont été arrêtés par les éléments de la Gendarmerie nationale, au niveau de la wilaya de Médéa.

Les membres de la cellule terroriste ont été présentés par-devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé de Sidi M'hamed (Alger). Celui-ci les a déférés par-devant le juge d'instruction près le même pôle qui a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 18 individus et le placement des 3 restants sous contrôle judiciaire», a indiqué la même source.

Les prévenus sont poursuivis pour «complot contre la sécurité de l'Etat, incitation des citoyens contre l'autorité de l'Etat et atteinte à l'intégrité territoriale du pays, appartenance à une organisation terroriste activant à l'étranger, incitation à la haine et diffusion de publications propagandistes sur les réseaux sociaux», est-il précisé. Des centaines d'autres personnes ont été arrêtées durant les mois précédents.