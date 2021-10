Défiant toutes les décisions de justice prononcées à son encontre, un promoteur et son épouse continuent d'exercer sans tenir compte des jugements. Les deux mis en cause faisaient partie des 29 personnes concernées par des poursuites judiciaires depuis le 18 décembre 2015 et interdites de projets, après une enquête des instances compétentes du ministère de l'Habitat, lequel avait désigné une commission pour mettre un terme aux dépassements des promoteurs. Les mis en cause, qui ont fait l'objet de pas moins de 60 jugements, sont toujours actifs. Ils sont à l'origine d'une grande escroquerie. Cela fait

20 ans, selon les victimes, que «leur combat avait commencé contre ce promoteur et son épouse». Elles n'ont pu récupérer ni leur argent ni leurs logements sociaux que les mis en cause ont vendus à plusieurs personnes, soit un logement qui est cédé à plus de 700 millions de centimes à plusieurs personnes et jamais à son vrai propriétaire. Sachant qu'il s'agit de logements sociaux évalués par l'Etat, en 2003, à 160 millions, avec un prêt de la caisse nationale du logement, selon le projet 52/48, de logements sociaux au niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli à l'unité 5.

Le promoteur a, non seulement, écarté les vrais bénéficiaires en vendant leurs logements à d'autres, mais il a, aussi, procédé à la vente de ces logements à plusieurs demandeurs, dont certains hors wilaya.

La justice, comme nous avons pu le confirmer de source sûre, avait prononcé des verdicts sévères avec une amende et lui exigeant de délivrer les actes de vente aux bénéficiaires. Non seulement le promoteur ne s'est pas plié à la décision de la justice, mais a continué à tromper les acquéreurs en vendant des logements financés par les victimes et d'autres, mais aussi à céder le même logement à plusieurs personnes avec un seul acte, ramassant ainsi des fortunes. Pis encore, en 2002, le même promoteur, sans bénéficier d'autorisation, a accaparé un terrain pour la construction d'autres logements et a exigé de ses souscripteurs des sommes d'argent, d'avance. Toutes ces victimes, une soixantaine, ont dû solliciter, de nouveau, la justice pour l'application des décisions, mais interpellent le ministre de la Justice et le ministre de l'Habitat, en fournissant toutes les décisions de justice prononcées à son encontre et son épouse, ainsi que les contrats les liant joints à leurs demandes, espérant du président de la République, auquel une lettre a été adressée, qu'il agira en leur faveur.