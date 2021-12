Au moment où la Grande mosquée d'Oran est opérationnelle, depuis longtemps et celle d'Alger est entrée en service, il y a plus d'un an, la Grande mosquée de Annaba (GMA), demeure, quant à elle, au stade de projet à l'état embryonnaire.

Annoncé en grande pompe, en 2008, le fameux projet de la Grande mosquée d'Annaba semble être remis aux oubliettes. Situation suscitant moult interrogations, notamment du côté des habitants qui attendent impatiemment ce lieu de culte.

Retenue pour être implantée sur les hauteurs de la commune d'El Bouni, au sud-est de la wilaya, la Grande mosquée d'Annaba demeure au stade de projet. Tous les responsables locaux qui se sont succédé aux commandes de la wilaya d'Annaba ainsi que toutes les directions en rapport avec ce projet, n'ont fait qu' enchaîner les réunions autour de cette mosquée, a priori mythique. Outre un minaret d'une hauteur de 104 m et une salle de prière devant recevoir 30 000 fidèles, la mosquée d'Annaba devait comporter une grande bibliothèque, un centre commercial et un très grand parking pour au moins 2 000 véhicules, un centre des arts islamiques, une salle des congrès. Or, le projet est controversé, en raison de sa consistance que, selon les concernés «ni l'endroit ni la capacité ne justifient». Aussi, il avait été décidé de dégager un autre terrain de 5 000 à 10 000 m 2 pour l'implantation du projet. Ce dernier s'est rétréci comme une peau de chagrin, après une première réduction de sa capacité d'accueil à 10 400 places, puis une seconde fois à 4 000 ou 5 000 fidèles, outre le changement du site d'implantation, le nouveau étant situé à quelques centaines de mètres du premier.

La concrétisation du projet dépendait, dans une large mesure, de la contribution des pouvoirs publics, à hauteur de 3,2 milliards de DA.

Le reste du financement devait venir de la contribution des opérateurs économiques de la wilaya, la société civile et les bienfaiteurs, qui avaient, à l'époque, manifesté leur prédisposition à contribuer à la réalisation de ce qui devait être une «oeuvre grandiose pour Annaba».

Malheureusement, le projet n'est pas retenu dans la feuille de route de la relance des structures en souffrance à Annaba. Aussi, la réalisation de ce projet qui permettra à la région d'Annaba de disposer d'un lieu de culte grandiose susceptible d'apporter un plus dans la modernisation de la vie spirituelle et culturelle et de contribuer à la dynamisation de certaines activités, telles que le tourisme, n'est pas pour demain.

Un autre exemple de la léthargie frappant tous les secteurs d'activités sans exception et affectant le développement local sous tous ses aspects.