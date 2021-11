Inscrits en 2005, les travaux du projet de tramway d'Annaba devaient être lancés en 2015. mais pour des raisons financières, le projet avait été gelé, comme tant d'autres, à travers plusieurs wilayas du pays. Le dégel devait se faire progressivement, en fonction de l'amélioration de la situation financière du pays. D'ailleurs, tous les projets de tramways ont été réalisés, y compris les extensions, aussi bien à Batna qu'à Constantine, Sidi Bel Abbès et bien d'autres villes, à l'exception d'Annaba.

Cette ville pourtant la mieux placée pour être dotée de ce moyen de transport, dont l'impact, entre autres, économique et touristique, est indéniable. Si les arguments du gel de certains projets structurants à la faveur de programmes de développement prioritaires tiennent la route, il est important de souligner que le développement dans la wilaya d'Annaba est, jusqu'à la mise sous presse, au point zéro, car ce ne sont pas ces zones industrielles implantées ici et là sur le territoire de la wilaya, encore moins ces hôtels dortoirs réalisés au détriment de l'environnement, qui reflètent le développement de Annaba. Celle-ci a besoin, tout autant que les autres wilayas du pays, de sa quote-part d'objets dignes de son statut. Alors pourquoi ce retard? Le tramway, loin d'être un moyen de transport de luxe, est devenu une nécessité, notamment au vu de la saturation du parc roulant et l'asphyxie du réseau routier de la wilaya. Aujourd'hui, l'amélioration de la situation financière remet au-devant de la scène du développement, ce projet auquel la population ne croit plus.

Il appartient aux parlementaires d'Annaba de relancer ce projet. Annaba ne doit pas se contenter d'être une cité dortoir. Aujourd'hui, à l'ère de la nouvelle Algérie, les nouveaux députés ont l'obligation d'oeuvrer pour une équité en matière de projets. Et le tramway en est un. Ce moyen de locomotion conviendrait aussi à Annaba la « Coquette». La mise en circulation du tramway à Annaba ouvrira, selon bon nombre d'habitants, une nouvelle ère pour le transport en commun, à la faveur de la prise en charge d'une demande qui va crescendo. En outre, le tramway est peu polluant par rapport aux bus et autres véhicules.

Ce mode de transport va participer à la dynamisation de la ville, en rendant le transport public, compétitif et attractif, tout en générant une réorganisation du réseau de transport en commun actuel. Il suffit d'une simple bonne volonté pour concrétiser ce projet, surtout que la wilaya d'Annaba s'apprête à réceptionner sa nouvelle gare maritime.

Avec ces deux projets structurants, la wilaya d'Annaba aura au moins récupéré le manque à gagner, en développement.