Le probablement dernier procès portant sur la corruption, du 1er trimestre de l'année 2022, du tribunal de Sidi -Mhamed-Alger, n'a pas pu se tenir en cette fin de week-end, dans une salle pleine de monde fait d'inculpés, dont deux anciens ministres des années 2000, de parents inquiets, et surtout, surtout de curieux, adorant voir de près, les suspects qui ont dilapidé le Trésor public. Le défilé à la barre, d'ex-ministres, d'ex -walis, ex responsables et hommes d'affaires qui ont ruiné le pays, et dans la foulée, le peuple, continue son petit bonhomme de chemin. Oh, bien sûr, il y a moins d'acteurs, mais il y en a tout de même... même en juillet 2022! La veille du week-end dernier, au tribunal de Sidi- Mhamed- Alger, Tahar Khaoua et Med Loukal, deux anciens ministres de l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, ont vu leur procès renvoyé, pour la 2ème fois consécutive, pour la semaine prochaine, dans six jours exactement, sur demande de leurs avocats. Ces deux ex-responsables sont poursuivis pour «abus de pouvoir aux fins d'obtention d'avantages, enrichissement illicite, et plus grave, blanchiment d'argent!» Beaucoup d'autres inculpés, sont aussi poursuivis dans cette grave affaire. Med Loukal, lui, encourt de très lourdes peines, puisque les poursuites concernent les suspicions entre 2001 et 2016, période durant laquelle Loukal était plus que grand «argentier» car en près de quinze ans, des hommes ont reçu des sommes astronomiques, sous forme de «prêts» qui ne reviendront peut- être jamais dans les caisses de l'Etat! Sans préjuger du futur, gageons que la justice se fera sans état d'âme, ni accrocs blessants pour les suspects, qui restent cependant innocents, jusqu'à ce que la justice ait prouvé quoi que ce soit! Les deux anciens membres de l'équipe gouvernementale de l'époque, auraient permis à pas mal de gens de pomper à fond, la caisse! Les investigations policières ont duré, près d'une année, et les deux ex- responsables furent écroués en cinq mois d'intervalle (17 juin 2021 pour Tahar Khaoua, et le 28 septembre 2021 pour l'ex- ministre des Finances, Med Loukal).On souffle dans les milieux autorisés que les principaux bénéficiaires de ces détournements, seraient des personnes proches du clan de Bouteflika. De chaudes et âpres joutes, en perspective!