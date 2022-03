Le procés en crim', qui s'est tenu dimanche passé dans la capitale des Mozabites a laisse un goût d'amertume chez les gens concernés par l'affaire qui a oppose Youcef à son beau - frere, le flic debouté finalement par le tribunal criminel qui a estime qu'il n'y a jamais eu une quelconque intention de tenter de tuer le policier, qui, en 2018, a délibérément grossi les faits et induit en erreur les magistrats de l'époque, et qui allerent au maximum de la peine à infliger au pauvre bougre, par l'intermédiaire du tribunal criminel de 2021! d'ailleurs, l'accusé qui s'est présentée sans avocat, et c'est une surprise, s'est écrié, à un moment du procès, qu'il n'avait absolument rien à se reprocher, que son beau-frere, fort de son statut de flic en 2018.

Ce procès doit etre l'occasion pour les décideurs de la justice de revoir les mécanismes du sort d'un justiciable accusé ou inculpé, avant de decider!

Vous rendez-vous compte le temps fou perdu par les parties qui ont subi et attendu les debats qui n'ont finalement pas donne raison a la victime, i.e, le policier! Mais la vraie victime aura ete Salah.T. A. ce brave boss qui a voulu rendre service à son aide, Youcef, en lui empruntant sa voiture pour quelques instants et qui ne reviendra que presque six ans plus tard, et, dans quel etat!

Pour Salah ce fut une bonne nouvelle, le 15 mars 2022, par l'intermédiaire de Me Rani, son avocate: la voiture lui est revenue, dans un état, mais alors un état, on vous dit pas!