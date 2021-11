Les équipes mobilisées pour la rénovation de la principale canalisation d'évacuation des eaux usées au niveau de la Route nationale n°1 à Birkhadem (Alger), ont procédé, hier, au bétonnage de cette conduite après l'avoir totalement réparée, a informé la direction des travaux publics (DTP) de la wilaya d'Alger. Cette canalisation d'eau a connu une importante fuite qui a entraîné, jeudi dernier, un glissement de terrain creusant un énorme trou, de 15 mètres de profondeur. Cet incident a causé la fermeture de la Route nationale n°1, axe routier important reliant Alger à Blida. Selon le DTP, Abderrahmane Rahmani, les travaux de réparation de cette principale canalisation en acier, d'un diamètre de 1,5 mètre, ont consisté en replacement de toutes les parties défectueuses, sur un linéaire de 20 mètres, afin de libérer rapidement ce collecteur et d'engager l'étape de remblaiement du trou creusé. Pour atteindre ce canal principal d'évacuation des eaux usées et localiser les parties effondrées, il a fallu engager des engins dont des pelles sur chenilles de gros tonnage pour creuser près de 20 mètres de profondeur et élargir la surface de la dépression, afin de permettre aux équipes d'intervention d'effectuer les réparations nécessaires, a précisé Rahmani. Après le bétonnage (hier) de la canalisation réparée, la prochaine étape sera l'entame de la reconstitution du sol et de sa stabilisation, à travers un remblai de plusieurs couches, a-t-il fait savoir. Le DTP d'Alger a souligné également que toutes les parties concernées par ces travaux ont été mobilisées en permanence, en hommes et en matériels. Etaient concernés les services de la wilaya, la Seaal, Sonelgaz, les ressources en eau, ainsi que les corps de la Protection civile et de la Dgsn. Concernant la durée des travaux, fixée initialement, par le wali d'Alger, à 15 jours, Abderrahmae Rahmani a assuré que ce délai sera respecté, faisant observer que l'action principale, consistant en la localisation et à la réparation de la canalisation, a été finalisée. Par ailleurs, le DTP a fait état du lancement prochain d'un projet de pose d'une nouvelle canalisation des eaux usées dans cette zone. Celle-ci sera indépendante de la Route nationale et permettra, a-t-il mentionné, d'abandonner «l'ancienne conduite, devenue vétuste». La RN N°1 (Alger-Blida) a été fermée, lundi, suite à cet incident et la circulation routière a été déviée vers d'autres directions, telles que Aïn Naâdja, Tixeraïne et Oued Ouchayah, par le nouveau pont d'El Remli, jusqu'au parachèvement des travaux.