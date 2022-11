Un prévenu-détenu comparait pour la troisième fois devant la chambre de la cour d' Alger pour la détention, usage, et, plus grave, commercialisation de stupéfiants! En cette journée d'octobre 2022,

il a même l'air plus délassé que lors des deux dernières comparutions.

Il est même plutôt, calme pour quelqu'un qui risque au moins vingt ans d'emprisonnement ferme, tout récidiviste qu'il est. Mais la loi 04-18 du

25 décembre 2004, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. Le risque est mesuré, pensé, pesé voir soupesé. Et paradoxalement, il est amusé et, mieux, amusant! La juge remarque la bohommie du prévenu, et cherche à savoir le pourquoi.

La juge est perplexe devant tant d'audace, devant tant de décontraction:

«-Dites - nous un peu ce qui vous donne tant d'assurance, alors que vous traînez, tel un boulet, une grave inculpation!»

lâche la magistrate sur un ton neutre. Le prévenu ne semble pas ébranlé outre mesure, par cette énergique intervention et répond d'une manière encore plus décontractée:

- Mais, Mme la présidente, ma tenue, mon comportement nn'ont rien de blessant! Je suis certes, poursuivi, ce n'est pas la fin du monde!

«C'est normal comme réplique! Vous, les détenus, avez tendance à ne pas dire que vous étiez enfermés, mais plutôt à crier sur tous les toits que vous aviez passé un agréable séjour dans un «cinq étoiles»!

«Oui, mais, laissez - moi vous raconter une anecdote vécue durant ma détention préventive, aux côtés d'un grand condamné! Mme, j'ai appris en taule de la bouche d'Abderrahmane Achour, qui purge encore, depuis dix ans, une peine de dix - huit ans d'emprisonnement pour un détournement de plusieurs milliards au dépens d'une banque, que, selon lui, «il valait mieux être enfermé chez soi que bien traité chez les autres»! Il a été époustouflant en narrant cette anecdote car il savait qu'une «fleur» jetée ainsi à la face de la justice, pouvait lui valoir un p'tit coup de main de la part de la magistrate probablement flattée par l'anecdote.