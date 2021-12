Le parachèvement de l'édifice institutionnel est un acte historique, quoi qu'en disent les détracteurs de la démarche présidentielle. Le caractère historique tient dans l'assise politico-juridique qui a agi comme un support efficace à la vision du chef de l'Etat.

Les dernières élections locales avec l'appréciable renouvellement du personnel politique sur la scène locale ne sont pas tombés du ciel et encore moins pilotés d'en haut.

Ce sont des hommes et des femmes, attachés à l'idée d'une Algérie nouvelle démocratique, qui se sont engagés dans la bataille électorale. L'apport historique du président Tebboune aura été justement la confection de lois qui leur ont ouvert les portes de la compétition politique. C'est dire que l'Algérie nouvelle n'est pas un slogan creux, mais une réalité tangible, dont les implications sur le terrain de la gestion des affaires de la cité se feront sentir.

Cette séquence politique majeure dans l'Histoire de l'Algérie indépendante bouclera bientôt sa deuxième année. Dans moins de deux semaines, le pays fera un bilan d'étape des chantiers lancés par le président de la République. On aura à constater qu'au plan de la reconstruction des institutions, le succès est total, malgré la pandémie de Covid-19 qui a mis le pays sous cloche durant de longs mois. S'il faut témoigner de l'émergence de cette Algérie nouvelle que le Hirak authentique avait appelée de ses voeux, le Centre national de documentation, de presse, d'image et d'information (Cndpi), a su s'acquitter de cette mission qui est statutairement la sienne.

Dans un document de 116 pages, en format revue,il a abordé le dernier événement électoral sous toutes ses coutures.

Les interventions du président de la République sur le sujet, des entretiens avec des experts, des analyses sur l'ensemble de la démarche réformatrice... Berf, un document complet qui apporte un éclairage très pertinent et parvient à contextualiser l'enjeu au niveau local, national, tout en relevant sa dimension stratégique dans l'édification de l'Etat de droit auquel aspirent les Algériens.

Et pour cause, le document intitulé, Algérie nouvelle Les élections communales et wilayales et sous-titré Un instrument de décentralisation et de gouvernance locale, va à la source de la démarche. On retiendra parmi les nombreux articles qui composent ce document-revue, le thème de la stratégie des zones d'ombre, premier chantier ouvert par le chef de l'Etat, jusqu'aux questions de développement avec un grand «D», en passant par le Plan d'action du gouvernement, les réunions Exécutif-walis et la problématique de l'administration locale. Etayés par des chiffres puisés dans des bilans consolidés, les écrits rapportent, preuves à l'appui, toutes les avancées constatées ces deux dernières années. À travers une présentation agréable en quadrichromie et illustré par de nombreuses photos, le document se lit comme une revue d'information, d'autant que le style d'écriture est journalistique. Un véritable travail de professionnel qui amène à constater que l'équipe rédactionnelle de la revue du Cndpi, sous la houlette de son P-DG Mohand-Saïd Oussedik ne s'est pas contentée d'énumérer les actions et les discours, mais a mis bout à bout tous les chantiers ouverts par le président de la République et démontré le caractère cohérent de la politique présidentielle.

Ce témoignage destiné au grand public se décline aussi sous forme d'exposition sise au hall de la salle Ibn Khaldoun et au niveau de la médiathèque située en face de la gare ferroviaire de l'Agha. Des images, des chiffres et des explications concrètes sur les réalisations de l'Algérie durant les deux dernières années. Un précieux témoignage que les Algériens peuvent consulter pour se faire leur opinion par eux-mêmes.