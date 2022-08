La nouvelle du décès de l'ouvrier a été annoncée, hier, par Sonatrach via un communiqué. La victime a succombé à ses brûlures après avoir été exposée ainsi que deux autres ouvriers, à l'incendie survenu avant-hier, dans la zone industrielle de la wilaya de Skikda, a précisé la même source. Le P-DG de Sonatrach, Toufik Hakkar, a, en cette douloureuse circonstance, présenté en son nom et au nom de tous les travailleurs du groupe Sonatrach, ses sincères condoléances à la famille du défunt, selon le même communiqué.

«C'est avec une grande tristesse et un grand chagrin que le groupe Sonatrach a reçu la nouvelle du décès de Hadifa Saïdi, qui est décédé en cette matinée, après avoir été exposé à un accident suite à l'incendie lors du processus d'approvisionnement d'un camion en xylène au niveau de la station de la raffinerie Raik» est-il écrit. En outre, Sonatrach a révélé, dans le même communiqué, que la victime était un sous-traitant avec des sociétés de manutention. Le premier bilan de l'incident a fait état de trois personnes atteintes de brûlures à différents degrés, évacuées en urgence vers l'hôpital de Skikda, sans aucune perte matérielle. Le sinistre a été immédiatement maîtrisé grâce à l'intervention rapide des unités d'intervention de la sécurité interne de Sonatrach, rappelle-t-on encore. Signalons que la production n'a pas été interrompue et que toutes les unités de production du complexe sont toujours fonctionnelles et continuent de travailler normalement.