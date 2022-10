Les accidents de la route et autres connaissent une hausse inquiétante. Pas moins de 103 personnes sont décédées et 3 226 ont été blessées dans 27 645 drames de la circulation survenus depuis le début du mois en cours. C'est ce que nous avons appris, hier, du capitaine Nassim Bernaoui, chef du bureau de l'information et de la communication auprès de la direction générale de la Protection civile (Dgpc).

Les wilayas de Laghouat et de Chlef sont les plus touchées durant ce mois, avec huit personnes décédées dans divers accidents de la route pour chacune. Sept décès ont été recensés respectivement à Oum El Bouaghi et à Médéa.

Dans cette dernière ville, le bilan des victimes s'est alourdi dans la nuit de jeudi dernier après un terrible accident ayant coûté la vie à six personnes, toutes décédées sur le coup. Cette catastrophe, impliquant plusieurs véhicules, s'est produit au niveau de Aïn Sebaâ, plus précisément sur la Route nationale n°1, entre Boughezoul et Kasr El Boukhari. Quatre autres personnes ont été blessées dans cette tragédie. Les images de la catastrophe, largement relayées sur la Toile, sont choquantes.

Des images vues et revues hélas, malgré la multiplication des contrôles routiers et en dépit de toutes les campagnes de sensibilisation menées, à ce jour, par les différents services chargés, du dossier des accidents de la route, en l'occurrence la Protection civile.

Poursuivant, le capitaine Nassim Bernaoui a souligné que les chiffres de la mortalité routière sont repartis à la hausse, durant ce mois d'octobre après une légère accalmie constatée durant le mois précédent. Chiffres à l'appui, le responsable a fait savoir, dans ce sens, que «le nombre des victimes enregistré dans des accidents de la routes survenus au cours du mois de septembre dernier, s'élevait à 145 décès». Un chiffre relativement bas, comparativement à ceux enregistrés durant la période estivale, où les accidents de la circulation ont connu une hausse fulgurante. La Protection civile a déploré la mort de 530 victimes durant cet été, dont 209 décès ont été enregistrés pour le seul mois d'août.

«172 décès ont été recensés par la Dgpc, durant le mois de juillet et pas moins de 147 morts ont été enregistrées au courant du mois de juin, selon les chiffres avancés par ce capitaine. «À ce rythme, nous allons peut-être dépasser la barre des décès enregistrés durant l'année dernière», a regretté le même officier supérieur.

Les chiffres de la mortalité routière sont là, encore une fois, pour montrer que le non- respect du Code de la route mène inévitablement à une mort certaine. L'inconscience au volant reste la cause principale des accidents qui endeuillent des milliers de familles, chaque année.

Des drames qui, «dans le meilleur des cas», causent des blessures physiques pouvant provoquer de lourds handicaps, à vie!