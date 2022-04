Il s'est tenu durant ce week-end au niveau de l'amphithéâtre de l'hôpital spécialisé en cardiologie de Draâ Ben Khedda.

Le premier congrès national du Syndicat national des corps communs de santé publique (Snccsp) a eu lieu en présence des représentants des 33 wilayas jusque-là structurées. Selon le président de la structure syndicale, Kessari Ayache, le Snccsp est une entité qui réunit tous les travailleurs exerçant dans les établissements de santé nationaux pour plusieurs objectifs dont le premier est la défense des droits de cette catégorie.

Il expliquera que le Syndicat national des corps communs de santé publique se fixe également pour objectif de jouer pleinement son rôle de partenaire social avec les pouvoirs publics.

Le syndicat, ajoutera-t-il, est engagé à accompagner la politique nationale visant à améliorer le Système de santé national avec à l'évidence l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des différents personnels du secteur.

En fait, Kessari qui a réussi à mettre sur pied 33 sections de wilaya compte poursuivre le travail dans les wilayas restantes en peu de temps.

Aussi, après ce premier congrès national qui vient de se tenir dans la wilaya de Tizi Ouzou, d'autres rencontres sont attendues dans d'autres wilayas dans l'objectif de permettre le contact direct entre les travailleurs affiliés. Une méthode qui permet de faciliter le contact entre les différentes sections du Syndicat national des corps communs de santé publique (Snccsp), explique Kessari qui a estimé que le contact entre les syndiqués est très important et rend le syndicat plus fort et donc plus influent sur la scène nationale.

À rappeler par ailleurs que le syndicat national des corps communs de santé publique arrive à un moment où le secteur de la santé connaît des mutations amenées par la nouvelle politique nationale visant à améliorer la qualité des soins et de l'acte médical tout en améliorant les conditions socioprofessionnelles de tous les personnels. Des conditions socioprofessionnelles qui ne sont pas non plus reluisantes, selon d'autres syndicats qui ont d'ailleurs observé de nombreuses actions durant l'année 2021. Toutefois, les précédentes actions sont plutôt marquées par une prépondérance des revendications des médecins et paramédicaux.

Les revendications des travailleurs sont, elles, restées moins bruyantes. Pourtant, affirmaient des travailleurs du Syndicat national des corps communs de santé publique, lors du congrès, leur catégorie assume des tâches très lourdes avec moins de reconnaissance et surtout dans des conditions socioprofessionnelles très difficiles.

Des difficultés, expliquaient-ils, liées également à la lourdeur du système des promotions pour cette catégorie. Aussi, le syndicat permettra, selon Kessari, de fédérer les efforts pour améliorer ces conditions, tout en s'imposant comme un partenaire inévitable pour faire avancer les choses dans le secteur.