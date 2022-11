Constantine semble renouer avec les travaux et les grands chantiers. Depuis l'arrivée d'Abdelkhalek Sayouda à la tête de l'exécutif, un nouvel élan a été donné au développement local de la capitale de l'Est. C'est ainsi que la direction de l'équipement de Constantine a lancé les démarches de désignation d'un nouvel opérateur pour reprendre les travaux de dédoublement de la route de Djebel Ouahch, après la résiliation du contrat signé avec la première entreprise soumissionnaire. Le chantier devrait reprendre à l'issue de l'achèvement des procédures administratives en vigueur. La fin de cette réalisation devrait résoudre les problèmes de la circulation à l'intérieur de la cité de Djebel El Ouahch, mais aussi à Ziadia, notamment, en ce qui concerne l'entrée des véhicules de tout tonnage en provenance de l'autoroute Est-Ouest.

Le coût financier du projet a été évalué à 14 milliards de centimes. Pour rappel, les travaux de réalisation avaient été entamés au début du mois d'août, avant un arrêt enregistré à ce jour. À noter que le trafic routier sur cet axe est constamment perturbé par des bouchons, notamment aux heures de pointe, mais aussi par les poids lourds en provenance de ladite autoroute.

Des camions qui préfèrent emprunter les anciennes routes d'entrée ou de sortie de la ville de Constantine, provoquant ainsi une circulation dense à l'intérieur des cités urbaines. Par ailleurs et suite à sa visite à la gare routière Ouest de la cité Abdelhafidh Boussouf, le wali a annoncé le lancement des travaux de restauration de cet édifice, à l'arrêt depuis le mois de février 2018, qui devront être menés à leur terme, dans un délai de quatre mois.

Des instructions fermes quant au respect des délais de réalisation ont été données sur les lieux. Cette infrastructure a été conçue selon les standards internationaux. Elle dispose d'équipements pour le transit, de quais aménagés pour les bus, de parkings réservés aux visiteurs, une aire de stationnement pour les taxis inter-wilayas, un emplacement pour les taxis urbains, un arrêt des bus, des commerces, en plus de sa situation. Ce sont certainement les commerçants qui occupent des locaux dans cette gare routière qui vont en tirer le plus grand bénéfice, eux qui n'ont jamais cessé de militer pour sa restauration.