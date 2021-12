L'Expression: Bonjour, vous êtes une adepte de la «méthode Agile», pouvez-vous nous expliquer concrètement en quoi cela consiste?

Rachida Benferhat: D'abord, il faut comprendre que l'on parle d'approche ou d'état d'esprit ou de paradigme Agile plutôt que de méthode Agile. L'approche Agile apporte de la souplesse et de l'efficacité dans le déroulement des projets quel que soit le domaine d'activité. Il s'agit également de se focaliser sur les priorités à gérer. Plus pragmatique, elle se focalise sur la business value à apporter au client ou à l'utilisateur final. Les différents volets d'un projet évoluent de manière continue au contraire d'un projet géré avec une méthode traditionnelle type waterfall qui implique que chaque phase du projet doit être achevée avant d'entamer la suivante. Aussi, le «mindset» (état d'esprit, ndlr) Agile peut aussi bien être transposé dans nos projets professionnels que dans notre vie de tous les jours car il s'agit d'être agile et non de faire de l'Agile uniquement. Je dirai que les organisations doivent en permanence s'adapter et trouver un nouvel équilibre en étant user centric (centre utilisateur) pour lui délivrer de la valeur au plus tôt et le satisfaire. Il en est de même pour les collaborateurs que l'on doit satisfaire car des employés heureux feront des clients heureux.!

Où en est-on en Algérie avec cette approche? Que peut-elle apporter à l'économie nationale en général et aux grandes entreprises en particulier?

Des organisations algériennes utilisent déjà l'agilité dans leur fonctionnement et dans leurs gestions de projets. Pour l'exemple, plusieurs d'entre elles ont partagé leur retour d'expérience l'an dernier, lors du premier événement du collectif «Agile Algeria» et le feront encore cette année. En dépit de cela, nous avons observé ces dernières années, notamment avant la pandémie de Covid-19, un certain engouement et intérêt des professionnels basés en Algérie à l'approche Agile. Néanmoins, peu de personnes sont certifiées comparées aux autres pays. Le collectif s'est fixé comme principal objectif d'acculturer l'Algérien du concept de l'agilité à travers sa conférence annuelle.

Partant de ce constat, la marge de progression est importante afin d'améliorer les organisations et individus dans notre pays. L'agilité permettrait aux grandes comme aux moyennes et petites entreprises d'utiliser ce nouveau paradigme dans la réalisation de leurs objectifs. Cependant, pour que cette méthode soit efficace, il faut que le top management soit en premier lieu convaincu du changement de paradigme. Les entreprises où l'on a observé un taux élevé de succès sont celles où le top management est impliqué et montre l'exemple. En somme, il s'agit de l'affaire de tous.

Contexte électoral oblige, on ne peut s'empêcher de faire le parallèle entre l'approche Agile et la gestion de projets d'utilité publique, notamment au niveau local?

L'approche Agile, quelle que soit la méthode utilisée en gestion de projet, a pour vocation de satisfaire le client final, comme le citoyen algérien qui doit être mis au centre des projets qui le touchent dans le cadre de la digitalisation des processus administratifs, par exemple. Et ce, en livrant de manière continue et régulière des parties du projet qui, une fois cumulées, constitueront le produit ou le service qu'attend le client. Ce qui est intéressant avec l'approche Agile c'est qu'avec les livrables intermédiaires, s'il y a des retouches ou des imperfections suite à des retours client, elles seront prises en compte et des ajustements sont effectués. En utilisant l'approche Agile, non seulement le client est impliqué durant tout le projet, mais en plus on a de fortes chances que le livrable le satisfasse.

Parlez-nous de l'événement que vous comptez organiser au mois de décembre prochain.

Il s'agit de l'événement Agile Algeria édition 2021 qui se déroulera le 4 décembre de 14h à 18h sur la plateforme de notre partenaire Cisco. Une série de conférences, d'ateliers et de retours d'expériences d'entreprises basées en Algérie. L'événement débutera par une keynote (conférences, ndlr) d'ouverture comme lors de l'édition précédente et se terminera par une autre de clôture, ce qui est une nouveauté. Ces conférences ont pour objectif d'inspirer les participants. Les speakers de cette édition, tous experts dans leurs domaines, ont soumis leurs candidatures après un appel lancé sur les différents réseaux sociaux et sur notre site web. L'objectif de cette édition est de réunir au moins 450 participants alors que nous avions rassemblé près de 400 l'an passé. Le programme de l'événement ainsi que le bulletin d'inscription disponibles sur notre site web: www.agilealgeria.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.