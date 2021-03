Les restes d'un cadavre ont été découverts par les éléments de la Protection civile, dans une forêt située au lieudit village Amzata, dans la commune d'Ouled Attia (à l'extrême-ouest de Skikda). Il s'agit de restes d'ossements d'un cadavre sans tête, et de quelques lambeaux de mem-bres supérieurs et inférieurs qui ont été retrouvés vendredi par les services de ce corps constitué, lors d'une opération effectuée en collaboration avec les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) et des brigades de la Gendarmerie nationale. Le constat effectué sur place a montré que le squelette est celui d'un être humain, probablement une femme, a souligné la même source, en raison de la découverte, sur les lieux, de vêtements féminins. Les restes de ce cadavre ont été transférés à la morgue de l'hôpital de Collo, pour procéder à une autopsie en vue d'identifier la victime, a-t-on signalé. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale, afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire. Les premiers éléments de l'enquête laissent présager un nouveau féminicide. Pour rappel, au moins 39 féminicides ont été recensés en 2020 et une soixantaine en 2019.