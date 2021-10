Un militaire a été assassiné et deux autres blessés dans un lâche attentat perpétré dans la localité de Deglen, commune de Béni Boussaïd, wilaya de Tlemcen, le 13 octobre dernier. Les victimes, faisant partie des gardes-frontières, ont été surprises par l'explosion d'une bombe de fabrication artisanale. Dans un communiqué du ministère de la Défense nationale, qui confirme cet attentat il est souligné: «Dans le cadre des opérations exécutées par des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire pour la sécurisation des frontières et la lutte contre la criminalité organisée, une bombe de confection artisanale a explosé au passage d'une patrouille des gardes-frontières, le 13 octobre de l'année en cours à 20h45.»

La même source ajoute que c'est « lors d'une mission de reconnaissance, près des frontières ouest du pays, dans la localité de Deglen, commune de Béni Boussaïd, wilaya de Tlemcen, en 2e Région militaire qu'à eu lieu cet attentat».

Le MDN ajoute: «On a déploré le décès en martyr du sergent contractuel Sraoui Seïfeddine et la blessure du caporal-chef contractuel, Zebiri Ahmed et le caporal contractuel Seffari Abdelhak.

À la suite de ce malheureux acte terroriste, le MDN précise « toutes les mesures sécuritaires nécessaires ont été prises pour le bouclage et le ratissage de cette zone et élucider les causes et les circonstances de cet acte terroriste».

Ce drame, survenu dans un contexte particulier par lequel passe l'Algérie, ne manquera pas de faire réagir, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, «d'exprimer ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du chahid, priant Allah Le Tout-Puissant d'accorder à son âme pure Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste Paradis», ajoute le MDN dans son communiqué.

Le chef d'état-major a également souhaité un prompt rétablissement aux deux blessés. C'est suite à ce douloureux évènement qui vient de secouer les Algériens que le général de corps d'armée a réitéré l'engagement et la détermination de l'Armée nationale populaire à poursuivre sa lutte, sans répit, contre le terrorisme et le crime organisé multiforme, afin de préserver la sécurité et la stabilité de notre pays», indique le ministère de la Défense nationale. Dans ses multiples interventions et ses déclarations, le chef d'état-major avait averti sur les intensions perfides de la bête immonde, guidée par des forces occultes qui souhaitent plonger l'Algérie dans un nouveau bain de sang, tout en les mettant en garde contre le fait que leurs tentatives n'aboutiront pas et c'est une cause perdue pour un pays bien imprégné de ce qui se trame à son encontre.