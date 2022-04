Comme prévu, le marché Rahma de la ville de Tigzirt vient d'ouvrir ses portes aux citoyens. Une dizaine de jours après le début du mois de Ramadhan, cette ville du littoral bénéficie d'un espace de vente de produits de large consommation dont les produits agricoles et agroalimentaires.

Selon les citoyens interrogés sur place, les prix appliqués au premier jour sont largement plus bas que ceux pratiqués à l'extérieur. Des prix alignés sur ceux pratiqués au marché Rahma ouvert le premier jour du mois de Ramadhan dans la nouvelle ville de Tizi-Ouzou, plus précisément au niveau de la salle Omnisport, Saïd-Tazrout. Ainsi, la ville de Tigzirt, qui a connu une hausse sensible des prix durant les premiers jours du mois de jeûne, va respirer avec l'arrivée de ces produits frais et moins chers.

La pomme de terre cédée ailleurs à 140 et 130 dinars n'est qu'à 100, voire 90dinars alors que les oignons et les carottes sont maintenus au niveau des premiers jours du mois, c'est-à-dire à des prix situés entre 40 et 60 dinars avec de légères fluctuations. Les produits de large consommation sont également disponibles dans cet espace à l'instar de l'huile de table et de la farine. Aussi, la direction du commerce tient sa promesse d'ouvrir un autre marché Rahma dans la ville de Tigzirt.

Une ville située sur le littoral, à une cinquantaine de kilomètres au nord du chef-lieu de wilaya où les citoyens ont toujours les produits plus chers. Tout, en effet, se vend 20 dinars plus chers par rapport à la moyenne nationale dans cette ville. Questionnés, les commerçants expliquaient que les 20 ou 15 dinars de plus sont les frais du transport parce que la région est située un peu plus loin des zones d'approvisionnement.

C'est pourquoi l'ouverture de ce marché, situé en plein centre-ville, soulagera les bourses des ménages. Une grande affluence est déjà constatée. Les citoyens n'hésitent, d'ailleurs, pas à exprimer leur satisfaction suite à l'ouverture de ce lieu bien accueilli par les populations de la ville de Tigzirt ainsi que des communes du littoral comme Iflissen et Mizrana.