La saison estivale approche à grands pas. La wilaya de Béjaïa, région balnéaire par excellence avec ses côtes Ouest et Est s'étalant sur plus de 100 kilomètres, s'apprête, comme à chaque été, à accueillir des milliers de vacanciers et de touristes. De nombreuses réunions ont été tenues ces dernières semaines par les autorités qui font de la saison estivale une affaire importante. Ces réunions ont été ponctuées avant-hier par une vaste opération de nettoyage qui a mobilisé plus de 4000 volontaires. Toutes les plages de la wilaya ont été débarrassées des détritus rejetés principalement par la mer, mais également abandonnés par les gens qui fréquentent ces lieux. Pour permettre justement aux estivants de passer des vacances agréables, les autorités de la wilaya avaient multiplié des réunions avec les directeurs de l'exécutif, à savoir les directions des travaux publics, des ressources en eau, et de l'urbanisme, en prévision du lancement de cette grande opération de nettoyage des plages du littoral Est de la wilaya. «Des instructions ont été données à ces responsables afin de mobiliser des engins et camions pour aider les chefs de daïra à nettoyer ces plages, qui seront ouvertes à la baignade à partir du 1er juin», avait-on indiqué. La direction du tourisme et la DJS, qui a fait appel à des associations partenaires, avaient déjà lancé, il y a quelques jours, des opérations de nettoyage ponctuelles de quelques plages de la côte Est. Mais depuis samedi, il est question de mettre les bouchées doubles en mobilisant le maximum de moyens matériels et humains, en vue de faire le grand toilettage des plages qui seront autorisées à la baignade. Les APC des communes côtières ont été également sollicitées par le wali de Béjaïa pour prendre part à cette grande opération visant à débarrasser les plages des saletés et immondices qui les jonchent. Actuellement, ces plages sont envahies par des sachets, canettes de bières vides, bouteilles en plastique, cartons, branches d'arbres, verres, déchets ferreux et autres détritus. Un décor déplaisant. Le littoral de la wilaya de Béjaïa, réputé pour ses longues plages au sable fin et doré, sera sans doute pris d'assaut, cet été aussi, par des milliers d'estivants des quatre coins du pays. Une saison prometteuse en somme. C'est pourquoi cette activité tous azimuts.