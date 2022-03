L'évènement se tient pour la première fois cette année. Il est le premier du genre. Un festival international du fromage. Il aura lieu entre le 24 et le 27 mars en cours, dans la wilaya de Tizi- Ouzou. La manifestation, qui coïncide d'ailleurs avec la Journée internationale du fromage, célébrée tous les 27 du mois de mars, à travers le monde entier, verra la participation de nombreux pays. Selon les organisateurs, cette manifestation économique et culturelle atterrit à Tizi-Ouzou étant le plus important producteur de fromage, au niveau national.

Organisé par la Confédération générale des entreprises algérienne en collaboration avec de nombreux partenaires, le festival, qui s'étend sur plusieurs jours et réunit les producteurs de fromage aux niveaux local, national et international. Les organisateurs expliquent, en fait, que l'organisation de cette manifestation obéit à des objectifs, dont notamment et particulièrement la nécessité de faire connaître ce métier à d'autres personnes, mais surtout à faire apprendre le potentiel de la région en production de fromage et son importance dans les industries de transformation du lait en général. Le festival, ajoutent-t-ils dans leur communiqué, vise également à donner plus de visibilité aux divers opérateurs qui interviennent actuellement dans cette filière, d'ailleurs fortement développée dans la wilaya de Tizi-Ouzou, avec l'existence de producteurs de fromage, parallèlement à une production très importante de lait. Il convient de rappeler à ce sujet, que le village Imaloussen, situé dans la commune de Timizart, daïra d'Ouaguenoun est le plus grand producteur de lait au niveau national. Les organisateurs comptent aussi, selon le communiqué, faire de cette rencontre un cadre d'orientation, de rencontres et d'échanges d'expérience entre les différentes parties intervenantes. La présence des institutions et des organismes étatiques peut également être d'une grande utilité pour les opérateurs et les jeunes qui veulent se lancer dans la filière. La présence de conférenciers au festival sera également bénéfique aux présents, qui auront ainsi à dénicher des informations, d'autant plus que la thématique choisie est «Le métier de la fromagerie, évolution des risques sanitaires et hygiéniques sur la qualité du fromage, les risques sur les pertes économiques et sur la santé humaines».

Enfin, il convient de rappeler que le métier de fromager est très adapté aux caractéristiques de la région montagneuse. L'élevage caprin a été, durant longtemps, une vocation pour la plus grande partie des populations locales, qui ont appris depuis des siècles, à fabriquer du fromage traditionnel appelé d'ailleurs en kabyle, «aguglu ou agugli». Sa technique de sa fabrication est à la portée de tout le monde, car on le fait avec de la sève d'olivier. Une goutte de cette matière, trempée dans un verre de lait de brebis ou de chèvre, donne une tasse de fromage.