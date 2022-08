L' Algérie a été endeuillée par différents drames, durant l'été caniculaire qui s'achève. De nombreuses personnes ont péri calcinées dans des incendies. Le bilan des drames et carnages ayant marqué l'été 2022 est effroyable.

La plus abominable hécatombe est sans conteste celle survenant sur les routes où le nombre de vies humaines fauchées ne cesse de grimper. On meurt aussi en haute mer et par noyade en été. Ces phénomènes qui engendrent chaque année autant de victimes reflètent un grave dysfonctionnement et lacunes liés à la fois à la négligence, au manque de prévention et d'anticipation. Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s'est accentué ces trois dernières années notamment sous l'effet du réchauffement climatique.

Rappelons que l'été 2021 a été le plus meurtrier que l'été 2022: au moins une centaine de personnes sont mortes dans les gigantesques incendies qui ont ravagé le nord, plus particulièrement la Kabylie où plus d'une centaine de milliers d' hectares de végétation sont partis en fumée. Comme un malheur n'arrive jamais seul, alors que l 'Algérie est en proie à des feux de forêts, l'avion bombardier d'eau, Berieve BE 200 est tombé en panne.

Sur les routes, l'hécatombe se poursuit inexorablement. Il ne se passe pas un jour sans que la Protection civile n'intervienne pour des accidents mortels de la circulation.

Le facteur humain, mais aussi l'état déplorable des routes sont derrière ces carnages. Pour preuve, le décompte macabre fait état de 12 personnes tuées et 224 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant les dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon la Protection civile.

Du 2 au 8 août, se sont 13 personnes qui ont trouvé la mort dans des accidents de la route survenus en zones urbaines, selon un bilan de la Sûreté nationale.

Durant la semaine allant du 31 juillet au 6 août, pas moins de 61 personnes ont trouvé la mort et 1831 autres ont été blessées dans 1 422 accidents de la circulation survenus à travers différentes régions. Les noyades sont aussi à l'origine des drames pour de nombreuses familles algériennes.

Le bilan est effroyable: la mer a englouti 116 personnes dans les différentes régions du pays, depuis le début de la saison estivale. D'autres morts par noyades ont survenu dans des barrages et des réserves d'eau. La mort en haute mer est une autre tragédie qui doit impérativement interpeller les consciences car de nombreuses personnes perdent le bien le plus précieux, qui est la vie.