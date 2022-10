Un enfant a trouvé la mort, hier à 2 heures 15 du matin, dans le quartier les Palmiers, près du poste de police d'Al-Saâda, commune d'El-Madania à Alger, à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans la chambre où il dormait. Selon la Protection civile, l'incendie s'est déclaré dans une chambre d'un appartement du dernier étage d'un immeuble de 3 étages. L'incendie a entraîné la mort d'un garçon de 7 ans. La dépouille a été transférée au service mortuaire de l'hôpital Mustapha Pacha d'Alger. L'incendie a, également, causé des brûlures légères à trois autres victimes qui ont été transférées à l'hôpital Pasteur. Ce drame survient, quelques jours, après l'explosion de gaz dans une maison au centre-ville de Bordj Bou-Arréridj ayant fait 5 décès et 15 blessés. Tandis que sept personnes ont été brûlées au troisième degré, dont trois dans «un état critique», dans l'explosion d'un immeuble due à une fuite de gaz, mardi matin, à Boufarik (Blida). Par ailleurs, trois personnes ont trouvé la mort par noyade dans un puits dans la région de Sfisfa dans la commune de Chigara (nord de Mila). L'unité secondaire de la Protection civile de Sidi Merouane, appuyée des deux unités secondaires de Grarem Gouga et Terraï Baïnen ainsi que l'équipe des plongeurs et celle de secours sont intervenues, vendredi, sur les lieux vers 17h40 pour repêcher les corps sans vie de 3 personnes noyées dont l'âge est de 32 à 38 ans à l'intérieur d'un puits de 20m de profondeur au niveau de la mechta Sfisfa, commune de Chigara. L'une des victimes âgée de 38 ans a été transférée à la polyclinique de Terraï Baïnen, et les deux autres (32 et 36 ans) vers la morgue de la polyclinique de Grarem Gouga.