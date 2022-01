Kouba (Alger), jeudi 5 janvier 2022, 9 heures pile. Nous arrivons à hauteur de la recette principale de la ville. Il y a la foule habituelle, puisqu'à proximité, en traversant la passage protégé, au niveau de la guérite de la police, se trouve un café où se rencontrent, outre les retraités, les fonctionnaires pas encore entrés au travail, les enfants de la commune venus aux nouvelles de l'EN, au Cameroun, pour se délecter du but de l'année de Youssef Bélaïli, contre le Maroc, frère, voisin et concurrent... sur tous les plans! L'agence de l'Actel, se trouve en contrebas, à droite du boulevard principal de l'agglomération. Nous montons les six marches menant vers le guichet unique. À l'entrée, on sent l'odeur d'une hygiène irréprochable. Le préposé nous laisse passer, avant de nous rejoindre pour nous remettre le fameux ticket d'accès. Les sept guichets sont occupés. Le service est ultra rapide. Aussitôt que le client arrive, il tend le papier qui est vite lu, par le jeune qui se trouve derrière la vitre. Au fond, le bureau du receveur est muni d'une porte transparente. C'est bien, puisque cela enlève toute suspicion lors de réception du public. Un public, qui, il faut vite le préciser, docile comme tout, car il n'y a rien à dire. Chaque employé est à sa place. Les chefs de service sont à cheval et les pertes inutiles de temps, sont «out law». Le client qui était arrivé, le matin, avec une certaine appréhension, est vite rassuré par l'accueil chaleureux du préposé au portail d'entrée. Les visiteurs venus rencontrer le jeune et dynamique directeur en personne, qui ne rate aucune occasion, de jeter un coup d'oeil aux guichets, à proximité des services, pour éventuellement donner un coup de main aux gars, mobilisés durant toute la matinée ou l'après-midi, car le boulot se fait par brigades. Il est vrai que les travailleurs, de jeunes diplômés, ont saisi la chance qu'ils ont d'avoir un poste de travail bien organisé. Les clients rencontrés sur place, louent énormément les services de l'entreprise. C'est tant mieux! Il y a tant d'entreprises, de sociétés, de machins chouettes qui ont déjà déçu le citoyen que se rendre à l'Actel de Kouba, dans la capitale, est un réel grand plaisir à répercuter. Nous avons bien voulu rendre visite au receveur, pour le féliciter, mais nous nous sommes ravisés à la dernière minute, préférant le faire par une honnête publication sur notre canard. Un grand bravo à tout le personnel pour sa disponibilité et sa gentillesse.