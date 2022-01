La magistrature a mal débuté l'année 2022, puisque, en plus des avocats, très mécontents de la position du ministère des... Finances, qui a mis les «robes noires» dans de beaux draps, en les poussant à reprendre leur mouvement, le jeudi prochain, 13 janvier 2022, voilà que les greffiers entrent à leur tour dans le cycle des arrêts «agaçants» et démotivants pour un peu tout le monde judiciaire.

Il faut préciser que le greffier est la cheville ouvrière de la justice. On peut à loisir énoncer le célèbre vers de Victor Hugo, qui souligne fort bien qu' «un être vous manque, et tout est dépeuplé»! «Oui, une audience peut se tenir sans parquetier, mais jamais sans greffier!», lance, sans sourire, Me Kamel Mesbah, avocat du barreau d'Alger, car le conseil porte ici, une double casquette: outre son statut de défenseur des droits de l'homme, il est aussi et surtout, président de la commission professionnelle de discipline de la ligue de football.