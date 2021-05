Le juge d'instruction près le tribunal d'El Othmania a mis, en fin de semaine dernière, sous mandat de dépôt, un quinquagénaire, celui-ci est accusé de faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie et trafic de véhicules. Le mis en cause importait, à partir de la France, des voitures accordées aux moudjahidine, avant de les mettre sur le marché pour les revendre sous de faux papiers en falsifiant notamment les cartes grises. Les démêlés du mis en cause avec les enquêteurs ont commencé suite à la commercialisation par ce dernier de deux voitures de luxe contre des sommes colossales et pour lesquelles il n'a pas réussi à régulariser leur situation administrative, la première étant de marque Mercedes tandis que la seconde est de marque Chevrolet. Dans son édition du lundi 19 avril de l'année en cours, le journal Le Parisien fait état de fausses licences de moudjahidine qui ont été utilisées en France pour importer des voitures en Algérie. Le même journal ajoute que «la Brigade de recherches et d'investigations financières relevant de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, en France, a procédé, il y a quelques semaines, à un coup de filet à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis où un réseau de trafic de voitures utilisait des fausses licences de moudjahidine pour importer des voitures en Algérie», ajoutant que «dans le cadre de cette opération, 13 individus ont été arrêtés et le chef de file de ce réseau démantelé a été mis en examen pour «blanchiment, blanchiment aggravé et participation à une association, et placé en détention provisoire» par le parquet de Bobigny. Et d'expliquer qu'«un trafic de fausses licences de moudjahidine permettait d'alimenter le circuit de vente de véhicules. Sur place, le client payait le plus souvent en liquide», soulignant que «cette entreprise de négoce de voitures affichait en 2019 un chiffre d'affaires conséquent de plus de 4,8 millions d'euros. Une hausse de 25% par rapport à l'année d'avant». Le même journal indique qu'«en 2020, près de 7,5 millions d'euros ont transité par les comptes de cette société». La facture d'importation de véhicules entre le 1er janvier et le 15 mars 2021, soit 75 jours, a dépassé les 29 milliards de dinars, et les ports algériens ont reçu 8.329 véhicules, importés par les formules de licence moudjahid, les registres du commerce et les membres de la communauté algérienne à l'étranger, bien que ces opérations aient exclu les concessionnaires automobiles qui n'ont pas bénéficié à ce jour d'une licence d'importation finale. Les autorités douanières algériennes ont enregistré l'importation de 8 329 véhicules du 15 janvier au 15 mars, pour une valeur de plus de 29 milliards de dinars. Pas moins de 7668 véhicules ont été importés grâce aux licences accordées à la catégorie des moudjahidine avec une valeur de plus 25 milliards, tandis que 255 véhicules ont été importés à usage personnel avec paiement des droits de douanes, d'une valeur à l'importation de plus de 497 millions de dinars.