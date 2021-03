L'année 2020 n'a pas été de tout repos pour les gendarmes. En plus des menaces habituelles, ce corps d'élite a dû faire face à une nouvelle crise, à savoir l'épidémie du Coronavirus. « Le Haut-commandement de la gendarmerie nationale a dépêché ses hommes sur le terrain dès que les premiers cas de Covid-19 ont été détectés dans le pays», ont mis en avant, hier à Alger, des hauts gradés de ce corps de sécurité lors de la présentation du bilan d'activités de l'année 2020. Pour prêter main forte au personnel médical dans sa lutte contre cet ennemi invisible, 16209 gendarmes sont mobilisés quotidiennement, et ce depuis plus d'un an. «Ils veillent nuit et jour à l'application stricte des mesures de confinement et de distanciation sociale», ont soutenu les mêmes responsables.

«5894 hommes ont également été mobilisés pour sécuriser les lieux de quarantaine des ressortissants algériens rapatriés de l'étranger», ont-ils ajouté. Les gendarmes ont participé aussi aux campagnes de sensibilisation et de désinfection. « Nous avons mené près de 50 000 campagnes de sensibilisation contre les dangers du Covid-19.

18923 actions de nettoyage et désinfection ont été effectuées», précisent-ils. Les gendarmes ont aussi dressé 91 897 PV pour le non -respect du couvre-feu sanitaire ce qui a mené à la mise en fourrière de

25527 véhicules. Les hommes du général Nouredine Gouasmia, ont aussi dû faire face aux spéculateurs et autres escrocs qui ont tenté de profiter de la détresse des Algériens durant cette période très sensible. 10779 contraventions ont été dressées dans le cadre de la répression des fraudes, la spéculation et le monopole commercial. «19 938 personnes ont été arrêtées dans ce cadre. Il a aussi été procédé à la saisie de

9400 tonnes de produits alimentaires, 57775 unités de produits pharmaceutiques et 61877 unités de produits de désinfection», souligne la même source. Au total, plus de 500 000 actions ont été menées par les hommes en vert dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui a frappé le monde.

Des chiffres révélateurs de l'ampleur du trafic qui a tourné autour du coronavirus. Les gendarmes ont dû s'adapter à cette situation exceptionnelle pour soutenir les efforts des soldats blancs, tout en lutant aux nouvelles formes de crimes qui sont nées, notamment durant le confinement. Néanmoins, ce corps de sécurité a aussi été dans l'obligation de face aux défis habituels, particulièrement en ce qui concerne les affaires de drogue. Celles-ci ont connu une hausse de 38% par rapport à 2019. «6611 affaires ont été traitées par nos services contre 4804 l'an dernier», affirme-t-on. Le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de ces affaires ont, elles aussi connu un net rebond. Il est de l'ordre de 35%.

«9770 personnes ont été arrêtées contre 263 en 2019», est-il indiqué. Toutefois, le responsable de la police judicaire de la Gendarmerie nationale note une chose très importante: la majorité de ces affaires de drogues a été traitée à l'ouest du pays. «Les wilayas les plus touchées sont Tlemcen, Béchar et Naâma», met-il en avant.

On n'a donc pas besoin de faire un dessin pour comprendre qui est en train de «noyer» le pays par les stupéfiants. Et il ne s'agit plus de kif traité, comme avant, mais de toutes sortes de drogues dont de grandes quantités de psychotropes saisies aux frontières avec le voisin de l'Ouest. Pour dire que la guerre de la drogue qui est menée contre l'Algérie est réelle. Les gendarmes, comme les autres corps de sécurité vieillent au grain pour déjouer ces tentatives de déstabilisation!