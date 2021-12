Initié par l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et de développement technologique (Anvredet), en collaboration avec la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (Dgrsdt) à l'occasion de la Journée nationale de l'innovation, une centaine d'étudiants de l'université 3 Salah Boubnider, ont participé au concours intitulé «My idea», de la meilleure idée de projet innovant dans le domaine de la biotechnologie. L'évènement a eu lieu dans le cadre du Colloque national de l'innovation, à l'Ecole nationale supérieure de biotechnologie (Ensb), de la même université. Lors de ce concours, ayant pour objectif de soutenir et d'accompagner les participants, afin qu'ils accèdent à l'univers de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de l'investissement dans le capital intellectuel, seront au challenge d'apporter, dans un temps limité à 600 minutes, des solutions innovantes à des problématiques actuelles touchant à la société et à l'économie. Répartis en groupes de 8, les concourants devront résoudre, de manière innovante, des problèmes liés à l'actuel problème sanitaire qui secoue la planète, à savoir la pandémie de la Covid-19 en tenant compte de la pollution dans l'environnement, les thérapies cellulaires, la sécurité alimentaire et la biotechnologie. Les recherches innovantes apportées par les participants seront soumises à un jury compétent, composé «d'experts, de chercheurs et de représentants d'entreprises», a-t- on souligné, «en vue de sélectionner les auteurs des trois meilleurs projets innovants qui seront distingués et participeront à un stage au sein de l'Anvredet». Cela sera conclu, selon les organisateurs, par la signature de deux conventions entre l'Ecole nationale supérieure de biotechnologie et le Centre national de recherche en biotechnologie, en partenariat de coopération avec l'Anvredet. Les étudiants sont très motivés en la circonstance, où chaque groupe se donne à fond pour tirer avant tout une bonne expérience de cet évènement, profiter des connaissances et surtout être le meilleur.