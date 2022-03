Un projet de réalisation d'un nouveau CHU est en maturation au niveau des plus hautes autorités du pays. Il est destiné à combler le vide laissé par l'actuel CHU Mohamed- Nadir, selon le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui était avant-hier, mard,i en visite dans la wilaya de Tizi Ouzou pour s'enquérir de l'état de son secteur ainsi que des avancées réalisées par les responsables des structures de santé locales. Un projet inscrit en 2014, à l'instar de ceux de Béchar, Ouargla, Alger, Constantine, Béjaïa, Annaba, Batna et Tlemcen. Mais en raison de la conjoncture économique difficile qu'a traversée le pays en 2015, la plupart des projets d'investissement ont été gelés, y compris ceux des CHU, dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques. Le nouveau CHU sera de 500 lits et construit selon les normes internationales. Sa réalisation signera l'acte de naissance d'un pôle de santé à Tizi Ouzou. Concernant l'actualité, Benbouzid a procédé au niveau du CHU Mohamed-Nedir, à l'inauguration du nouveau bloc des urgences. Un bloc très attendu par les citoyens qui souffrent de la saturation au niveau de l'ancien bloc qui n ‘était pas en mesure d'améliorer la qualité de ses prestations à cause justement de la surcharge de service,en raison de son statut d'hôpital régional accueillant les malades de toutes les wilayas limitrophes.

Sur les lieux, le ministre se félicitera, d'ailleurs, à ce sujet, du lancement officiel du travail au niveau de ce nouveau bloc des urgences qui, ajoutera-t-il, devra «soulager la pression sur la structure existante qui ne parvient plus à satisfaire les citoyens en qualité de soins. Benbouzid n'a, par ailleurs, pas manqué de féliciter les responsables locaux, notamment le travail fait par le directeur de la santé au côté du conseil scientifique pour voir aujourd'hui cet édifice devenir réalité. Benbouzid a également fait état de l'existence d'une réflexion au niveau des plus hautes autorités sur un projet de réalisation d'un nouveau CHU dans la wilaya afin, expliquera-t- il, de combler les manques constatés dans l'actuel. Par ailleurs, il convient de signaler que le nouveau bloc des urgences de l'hôpital Nédir-Mohamed, sera, selon ses responsables, doté de scanner pour prendre en charge les cas les plus compliqués des malades hospitalisés dans les urgences, notamment les grands brûlés.

Le ministre de la Santé rappellera à ce sujet que cette nouvelle structure aurait pu éviter la perte des vies humaines si elle avait été disponible l'année passée lorsque la région était frappée par de grands incendies. D'autres questions ont été abordées par le ministre qui a tenu un point de presse avec la presse locale. Benbouzid abordera ainsi la question des statuts du personnel de la santé qui sont, selon lui, en phase de préparation au niveau des structures concernées en conformité avec les recommandations du président de la République qui a, maintes fois, affiché l'importance très grande qu'il accorde au personnel de la santé.

Le président qualifiera d'ailleurs cette catégorie d'armée blanche, a rappelé Benbouzid. Enfin, notons aussi que le ministre de la Santé a longuement répondu aux questions posées sur les mesures anti-Covid prévues en ce mois de Ramadhan. À cet effet d'ailleurs, Benbouzid a répondu à une question qui cite l'exemple de l'Arabie saoudite qui a décidé d'ouvrir les mosquées qu'«on ne peut demander une telle mesure, qu'une fois nous aurons atteint le même taux de vaccination qui reste très faible dans notre pays en comparaison avec ce pays du Golfe». Benbouzid préconise,ainsi, de patienter en attendant les recommandations des autorités sanitaires et scientifiques.