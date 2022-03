Une personne est décédée et 21 autres ont été blessées suite au renversement d'un bus de transport des voyageurs, hier, dans la commune d'El Bouni dans la wilaya d'Annaba, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile. Ce tragique accident s'est produit à 10 heures sur la route reliant la Route nationale n°16 et la cité Bouzaâroura(El Bouni), lorsque le bus de transport de passagers a dérapé et s'est renversé dans un ravin, a précisé la même source. Selon cette dernière, le bilan du drame, jusqu'à la mise sous presse, fait état du décès d'une femme et de 21 blessés.

La victime, une jeune femme de 27 ans, non identifiée, est décédée sur place des suites de ses blessures à la tête et au cou. La dépouille de la victime a été acheminée vers la morgue de l'hôpital Ibn Rochd d'Annaba, alors que les blessés, après avoir subi les premiers soins sur place, ont été évacués en urgence vers l'hôpital d'El Hadjar, a ajouté la même source. Pour l'heure, rien n'a filtré sur les raisons de cet accident. Une information judiciaire a été ouverte par les services de sécurité et devra conclure dans les prochains jours, les dessous de ce drame qui n'est pas le premier à Annaba. En effet, il s'agit du second accident enregistré en moins d'un mois dans la wilaya d'Annaba. Un accident identique est survenu, rappelons-le, le 28 février dernier, sur la R.N.44 reliant la ville d'Annaba à Berrahal. Le drame a occasionné des blessures à 14 passagers, suite au dérapage et au renversement d'un bus de transport de voyageurs, rappelle-t-on encore. Par ailleurs, il faut souligner que, outre la vétusté des bus de transport de voyageurs, le facteur humain apparaît dans plus de 90% des accidents de la route corporels. La majorité des chauffeurs est constituée de jeunes assoiffés de vitesse. Leur inconscience met en péril la vie de centaines de passagers. Au-delà, c'est le statut de la majorité des conducteurs de bus de transport de voyageurs à Annaba qui est remis en cause. Certains sont même des repris de justice et également consommateurs de substances narcotiques. Sans pour autant parler de l'usage du téléphone portable. Ces pratiques et comportements de la honte engendrent le plus souvent des drames routiers qui endeuillent des familles entières, en raison d'un laisser-aller démesuré dans le secteur du transport à Annaba.