Effectuant une opération de recherche dans une ferme située dans la commune de Gdyel, les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale ont mis fin aux activités illégales d'un atelier spécialisé dans la fabrication clandestine d'embarcations. Outre l'arrestation de quatre individus, l'opération a été couronnée par la saisie de quatre embarcations, des fûts de résine destinée à la fabrication de ces barques, et plusieurs autres objets utilisés pour la fabrication de barque. Un dossier judiciaire a été complété à l'encontre des mis en cause en vue de les présenter devant le parquet. Du fait que l'étau se resserre de plus en plus autour du phénomène de l'émigration clandestine, l'acquisition d'embarcations constitue un «véritable» casse- tète chinois pour ces candidats en quête d'un «Eldorado» incertain et aux passeurs «arrêtés» dans leur majorité, d'où le recours aux barques de fortune. Sur le qui-vive permanent dans leur lutte contre ce phénomène, les services de sécurité ont ouvert plusieurs fronts dans diverses localités du pays. En fin de mois passé, les éléments de la Gendarmerie nationale de la brigade de Sfisef dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, exploitant des informations, ont découvert un atelier clandestin spécialisé dans la fabrication de barque, exploité par un réseau composé de huit individus. Ces derniers ont été arrêtés. Selon le rapport d'enquête, ces embarcations ont été confectionnées pour qu'elles soient utilisées dans le cadre de l'émigration clandestine. Ayant opéré une perquisition, les gendarmes ont saisi deux barques totalement achevées et prêtes à être larguées dans la mer, deux moules pour la construction d'embarcations, une machine de fabrication d'isolants, deux fûts de résine, un plan pour la construction des barques, un véhicule utilitaire pour le transport des embarcations ainsi que des bons de commande de passeurs de migrants clandestins. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les mis en cause arrêtés «activaient» dans un réseau lié à l'émigration clandestine par mer et dont les ramifications s'étendent aux wilayas d'Aïn-Temouchent, Oran, Chlef et Mila. Les mis en cause ont été présentés devant la justice. Les services de la police d'Oran ont, durant l'été passé, démantelé un réseau composé de trois individus spécialisé dans l'organisation de traversées clandestines par mer. L'opération a eu lieu suite à l'exploitation d'informations parvenues à la brigade mobile de la police judiciaire de la cité Bouamama d'Oran faisant état de trois individus qui fabriquaient des embarcations pour organiser des traversées clandestines par mer. Cette opération a abouti à la saisie d'une embarcations de 4 à 5 mètres de long, 16 moteurs, une boussole, un appareil GPS, neuf bidons remplis de carburant, deux combinaisons de plongée, des lampes et un véhicule utilitaire qui servait à remorquer les bateaux et à transporter le matériel. Les objets saisis étaient dissimulés à l'intérieur d'une ferme à l'est de la ville d'Oran, où se trouvait un atelier clandestin pour la fabrication d'embarcations.