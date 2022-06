Les influenceurs restent en prison! La justice a eu la main lourde dans l'affaire des étudiants arnaqués. Alors qu'ils espèraient sortir de prison en écopant de six mois ferme, le juge du tribunal de Dar El Beïda a décidé de suivre le réquisitoire du procureur en ce qui concerne les «stars» du Web. Ainsi, Farouk Boudjemline (Rifka), Mohamed Aberkane (Stanley) et Numidia Lezoul ont écopé d'une année de prison ferme ainsi qu'une amende de 100 000 dinars! L'influenceur Hichem DN a été condamné par contumace à trois ans ferme. Le principal accusé dans l'affaire, le propriétaire de l'agence de voyage «Futur Gate» Oussama Rezagui, a lui été condamné à 7 ans de prison ferme. Il doit aussi payer au Trésor public une amende de 1 million de dinars, accompagnée d'une interdiction de toute activité en lien avec le chef d'inculpation, pendant 5 ans, après sa sortie de prison. Les employés de son agence, qui étaient accusés de complicité, s'en sortent plutôt bien avec un an de prison ferme. Tout comme la mère d'Oussama Rezagui, l'ancienne députée, Souad Amara qui a, elle aussi, écopé d'une année ferme. Cela alors que le procureur avait requis 3 ans ferme. Les managers, les influenceurs, Hadji Zakaria, Chouchane Abderrahmane et Rachdi Rachdi Anis ont eux retrouvés la liberté Ils ont écopé d'un an de prison, dont six mois avec sursis. Une peine déjà «consommée», puisqu'ils étaient en détention provisoire depuis la fin du mois de janvier dernier. Le dénommé T. Nassim a lui été acquitté. «L'ado star», Inès Abdelli, est sous contrôle judiciaire, du fait de son statut de mineure. Elle a comparu, la semaine dernière, devant le juge pour mineurs. Elle risque elle aussi gros avec une détention dans un établissement de rééducation. La justice a, en outre, infligé une amende de 5 millions de dinars à la personne morale «Instacom». Pour rappel, le tribunal avait décidé de re-qualifier les faits de crime à délit. Ainsi, ils ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, arnaque destinée à tromper le grand public, blanchiment d'argent et violation de la législation et de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux. Seule l'escroquerie et l'association de malfaiteurs a été retenue contre la majorité des accusés. Cette affaire qui a éclaté en ce début d'année avait défrayé la chronique, à cause, notamment de l'implication des vedettes de la Toile algérienne. Une centaine d'étudiants algériens avait décidé de porter plainte après avoir fait entendre leurs voix à travers les réseaux sociaux et les médias. 13 personnes ont été arrêtées à la fin du mois de janvier dernier. Elles ont été placées en détention provisoire. On a alors pu découvrir l'ampleur de l'arnaque avec de jeunes Algériens qui pensaient aller étudier à l'étranger avant de se retrouver livrés à eux-mêmes, notamment en Turquie et en Ukraine. Cela après avoir engagé des frais mirobolants qui se chiffrent en millions de centimes. Certains ont pu regagner le pays, d'autres non, mais tous ont perdu les économies de leurs parents et leurs rêves. Les «influenceurs» ont été généreusement payés pour faire de la publicité à cette agence de voyage. Elle n'était pas à son premier forfait puisqu'elle avait déjà arnaqué plusieurs autres étudiants par le passé sous d'autres appellations. Durant le procès, les étudiants ont témoigné de leur détresse en faisant des révélations des plus fracassantes sur leurs conditions d'hébergement dans des camps de toile ou encore en étant inscrits dans des centres spécialisés pour personnes à retard mental, alors qu'ils étaient payés pour de prestigieuses universités. Le verdict est donc tombé. Les accusés peuvent encore faire appel, mais rien ne dit que leurs peines ne soient pas alourdies...