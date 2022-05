Treize personnes ont été blessées, hier, dans une collision entre un bus de transport des travailleurs et un petit camion, survenu sur le territoire de la commune d'El Khroub (Sud-Ouest de Constantine), indique la direction de la Protection civile (DPC). L'accident s'est produit sur la RN 20, reliant les wilayas de Constantine et Guelma, à la sortie de la localité d'El Khroub, plus exactement à proximité du rond-point menant vers la zone industrielle El Tarf de la commune d'Ibn Badis, a indiqué à l'APS le responsable de la cellule de communication de la DPC, le capitaine Abderrahmane Lagraâ. L'accident a provoqué des blessures de divers degrés à 13 personnes de sexe masculin, âgés entre 26 et 50 ans, a-t-il souligné. Le capitaine Abderrahmane Lagraâ a ajouté que les blessés ont été évacués à l'Etablissement public hospitalier Mohamed Boudiaf de la même commune, après avoir bénéficié des premiers secours, prodigués sur place par des médecins pompiers. Des moyens humains et matériels importants, dont 17 agents de la Protection civile,trois ambulances et un camion anti-incendie ont été mobilisés lors de cette intervention d'urgence, a-t-on indiqué. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.