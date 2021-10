La population de la wilaya de Médéa est encore sous le choc. La ville d'El Guelb El Kebir, située à l'est de la wilaya a été secouée, jeudi, par un crime sordide. Un quadragénaire a sauvagement massacré son épouse, dans l'après-midi de jeudi, au sein de leur domicile familial. Le mari, mis en cause, a massacré son épouse à l'aide d'un couteau, pour des raisons qui demeurent encore inconnues. Selon des sources, le mis en cause souffre de dépression, qui l'a amené à mettre le feu à son domicile familial, il y a plusieurs années. Aussitôt alertés, les services sécuritaires territorialement compétents, sont intervenus et ont immédiatement ouvert une enquête pour connaître les circonstances exactes de ce drame. Ce qui porte à 41 le nombre de féminicides enregistrés en Algérie depuis le début de l'année. Pour rappel, le continent africain détient le 2e record du plus grand nombre de féminicides (19 000), après l'Asie qui détient ce triste record (20 000). Les Amériques et l'Europe ont compté respectivement 8 000 et 3 000 femmes tuées par leurs conjoints ou leurs proches en 2017, selon les chiffres de l'ONU.