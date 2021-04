La marque «Cotex», spécialisée dans la fabrication du papier hygiénique, a lancé à l'occasion du mois de Ramadhan une promotion au profit de ses clients, en ce qui concerne le papier de table. Un pack de six où deux rouleaux sont cédés gratuitement. Néanmoins, les commerçants et ce n'est donc pas une surprise, puisque les consommateurs se sont habitués a ce genre d'arnaque, se font payer tout le pack, soit les six rouleaux, privant ainsi les clients de la promotion lancée par cette marque.

On a beau leur faire la remarque que le pack est vendu à 26 DA et non pas 33 DA et que c'est mentionné deux gratuits, les commerçants, pour ne pas citer de nom, sont résolus à se faire payer pour les six rouleaux. Même chose pour la marque d'eau minérale Guedila qui lance chaque Ramadhan sa promotion de la bouteille de 2 litres, les marchands, comme chaque année aussi, se payent la gratuité d'eau offerte par cette marque. La plus terrible des nouvelles en ce début du mois, est celle des poissonniers qui s'adonnent au lavage de leur marchandise, soit les poissons, avec de l'eau de Javel, rendant ainsi le goût du poisson infect pouvant provoquer de graves maladies aux consommateurs, car nul n'ignore que ce produit contient beaucoup de chlore. Une autre triche, celle du lait où l'on rajoute de l'eau faisant croire aux consommateurs que le produit est purement bio et provient de la vache, ou encore la vente des produits périmés.

Les exemples ne manquent pas. Que pèsent les augmentations dans les prix des fruits et légumes face à ces tromperies impardonnables?

Le droit du consommateur est bafoué chaque jour, lui qui croit avoir acheté un bon produit, peut se retrouver à l'hôpital du jour au lendemain. Des quantités énormes de viande blanche et rouge sont saisies régulièrement par la police. Peut- on dire que la Chambre de commerce accomplit son devoir? Ou encore les prétendues associations des droits des consommateurs? C'est toujours au citoyen de dénoncer, mais vu qu'il n'a aucun pouvoir, les choses ne changent pas. On reste avec les nouveautés en ce premier jour de jeûne. Une fausse crise de l'absence de la semoule s'ajoute à celle de la crise de l'huile de table. Deux produits malgré leur disponibilité, se vendent en cachette à des prix élevés. Impossible donc pour le commerçant algérien de ne pas tricher, c'est devenu même «une nécessité» dans ce métier, sinon il n'est pas commerçant. Ce dernier veut à tout prix en tirer un gros profit saisissant toutes les occasions. Un profit qu'on peut qualifier d'excessif.

Même pénalisés, ils reviennent à la charge à chaque occasion. L'absence d'une bonne stratégie, d'un suivi et contrôle réguliers mais surtout l'absence d'une bonne conscience font que le consommateur demeure la victime et la proie des commerçants qui se permettent des passe-droits sans être inquiétés.