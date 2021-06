Agissant sur la base de renseignements vérifiés et recoupés, le 9ème arrondissement de la sûreté de la wilaya a réussi à mettre hors d'état de nuire trois dealers, qui se sont spécialisés dans le trafic de psychotropes. Ils sont âgés de 24 à 27 ans et mis en cause dans trois affaires de drogue différentes.

Lors de cette opération, les accusés ont été arrêtés avec, en leur possession plus de 2.000 unités de psychotropes, souligne un communiqué de la sûreté, parvenu à notre rédaction.

La même source précise que le premier suspect avait été arrêté lors d'une souricière tendue au moment où il a tenté de faire écouler sa marchandise. L'accusé s'est rendu compte trop tard de la présence des forces de sécurité qui étaient habillées en tenue civile, pour les besoins de l'opération.

Il a tenté de fuir, cependant le quadrillage du périmètre a fait que ce mis en cause n'a pas pu échapper au dispositif sécuritaire mis en place. Il sera aussitôt arrêté et conduit au poste de police. Dans la seconde affaire, la sûreté a rapporté, dans son communiqué, que le mis en cause a été arrêté au niveau du centre-ville, après avoir éveillé les soupçons des éléments de la police qui l'ont fouillé et découvert une quantité de psychotropes qu'il comptait revendre.

Le mis en cause a été conduit au poste de police du 7ème arrondissement. Enfin dans la troisième et dernière affaire, un autre accusé sera arrêté au niveau du barrage de la cité Boussouf, après que les éléments de la police ont fouillé son véhicule où ils ont découvert un sac en possession du deuxième passager qui contenait des psychotropes.

L'individu a été arrêté à son tour et conduit au poste de police. Les trois accusés ont été présentés devant la justice et devront répondre des chefs d'inculpations de détention, commercialisation, consommation et trafic de psychotropes.

Le traitement des trois affaires a eu lieu au moment où tout le monde était concentré sur les élections législatives? Soit au moment où la police assurait également la sécurité du scrutin.