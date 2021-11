Suite au succès des deux premières éditions, TotalEnergies a renouvelé, hier, à Alger, le challenge startupper de l'année en Algérie et dans 31 pays du continent africain.

Tout comme lors de la précédente édition, Total Lubrifiants Algérie a récompensé, en cette 3e édition, trois jeunes créateurs et créatrices d'entreprise. Il s'agit de Samia Khedim, pour Rendez-Vous Toubib, Ahmed Ramy Mebrouk, créateur de Nrecycli et Madjda Rahal, directrice associée de Shiftin Agency, qui «apporte une valeur ajoutée à l'Algérie»,

a-t-elle affirmé.

Au-delà de l'esprit entrepreneurial, cette 3e édition du challenge startupper de l'année réaffirme la volonté de TotalEnergies, de soutenir le développement socio-économique des pays africains où la Compagnie est implantée. Il contribue localement au renforcement du tissu social, à travers l'appui apporté aux entrepreneurs et entrepreneuses les plus innovants, dans la réalisation de leur projet. Dans cette édition, le challenge soutiendra et récompensera de jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses algériens, âgés de 18 à 35 ans, qui ont présenté soit un projet de création d'entreprise, soit une start-up de moins de 3 ans, quel que soit le secteur d'activité.

Un jury local composé d'experts, de personnes issues du monde des start-up et d'acteurs locaux du développement durable et de responsables de TotalEnergies Lubrifiants Algérie, a sélectionné trois lauréats: le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure start-up de moins de 3 ans et la meilleure entrepreneuse qui est une nouveauté pour cette 3e édition, dans le but affirmé d'encourager tout particulièrement l'entrepreneuriat féminin.