La police de Tizi Ouzou vient de démanteler trois associations de malfaiteurs, a indiqué, hier, la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, et suite à une plainte pour vol de véhicule, en stationnement, perpétré dans la daïra de Mekla, à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville de Tizi Ouzou, des investigations ont été entreprises par les forces de police de la sûreté de daïra. Elles ont permis d'identifier les auteurs au nombre de quatre. Ces derniers sont âgés de 50, 40, 36 et 34 ans. Trois d'entre eux ont été arrêtés et le quatrième est activement recherché. Présentés par-devant le parquet d'Azazga, le 13 du mois en cours, pour association de malfaiteurs, en vue de commettre un délit, et un cambriolage de nuit, ils ont été mis en détention préventive. Par ailleurs, les forces de police de la 6e sûreté urbaine ont arrêté deux individus, âgés de 24 et 21 ans. Ces derniers sont les auteurs d'un vol par effraction commis à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou, le 9 du mois en cours. Présentés par-devant le parquet de Tizi-Ouzou, le 13 décembre, pour vol qualifié avec effraction, ils ont été placés en détention préventive. Notre source a ajouté que suite à un vol par effraction commis de nuit dans un local commercial, les forces de police de la 1ère sûreté urbaine ont arrêté trois individus dont deux mineurs qui ont été présentés par-devant le parquet de Tizi-Ouzou. Le premier mis en cause dans cette affaire a été cité à comparaître, tandis que l'un des mineurs a été mis en détention préventive et l'autre placé en centre de rééducation pour mineurs. Dans le même sillage, et suite à des investigations entreprises dans le cadre d'un trafic de drogue dans la localité de Draâ Ben-Khedda, sise à 11 kilomètres à l'ouest du chef-lieu de wilaya, les forces de police de la sûreté de daïra ont identifié l'auteur, âgé de 22 ans, repris de justice, demeurant à Draâ Ben-Khedda. La perquisition effectuée en son domicile a permis de découvrir et de saisir une quantité de drogue évaluée à 87,41 grammes, deux armes blanches, ainsi qu'une somme d'argent revenu de la commercialisation de cette substance, a ajouté la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Celle-ci a indiqué qu'une procédure judiciaire a été instruite à l'encontre de l'individu incriminé pour détention de drogue à des fins de commercialisation.