Une violente bagarre a éclaté, avant-hier, dans la ville espagnole de Valence, entre deux groupes d'Algériens et de Sénégalais. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre qui ont procédé à l'arrestation de six hommes dans le quartier d'Orriols, rapporte le média El Cierre Digital. Deux des personnes arrêtées ont reçu des soins médicaux à cause des coups qu'elles avaient reçus. Les violences ont eu lieu vers 18 h dans la rue San Juan de la Peña. Sur une vidéo filmée par un riverain, on voit des personnes des deux communautés s'échanger des coups de barres de fer ramassées sur les lieux de la rixe. L'intervention des patrouilles de la police nationale espagnole et de la police locale de Valence s'est soldée par l'arrestation de trois Algériens, deux Sénégalais et un Gambien. Les agents ont trouvé sur le sol des traces de sang et plusieurs bâtons utilisés lors de l'échange de coups. Il ne s'agit pas d'un fait isolé puisque pendant la nuit de mardi, les voisins de la place centrale de Don Juan de Vilarrasa, dans le quartier de Velluters de Valence, ont été choqués par les coups sauvages reçus par un jeune homme qui a fini inconscient sur le sol, étranglé par ses agresseurs qui lui ont dérobé ses affaires.