Divers dispositifs, dits «spéciaux», devant faire face aux aléas multiples, plus ou moins graves, qui surgissent, comme toujours, après de fortes intempéries lors des saisons automnale et hivernale, ont été mis en place ces derniers jours dans nombre de wilayas à risque, situées surtout dans les Hauts-Plateaux et au nord du pays, régions où la pluviométrie peut causer des dégâts importants pour la circulation routière et l'activité économique.

Aussi, les différentes directions des travaux publics se sont-elles démenées pour atténuer les dégâts provoqués par des pluies menaçant de provoquer des inondations de tronçons d'autoroutes, de trémies, de tunnels, de voies ferrées ou de points noirs comme il en existe, malheureusement, partout sur nos routes principales comme secondaires.

Des engins en nombre ont été déployés, des chasse-neige en particulier, aidés par des dizaines de camions d'intervention appartenant à diverses entreprises et divers établissements publics et privés du même secteur, pour déneiger les endroits fermés à la circulation routière et, par-là, «désenclaver» des hameaux, villes et villages momentanément bloqués par la neige.

Toute cette armada d'engins, de camions et d'équipements mobilisée devra intervenir dans les situations d'urgence, en fonction notamment de l'importance du volume des eaux pluviales et des chutes de neige.

Le dispositif mis en place est destiné à assurer une intervention rapide et efficace afin d'ouvrir les voies et les routes, en cas de neige, devant faciliter les déplacements dans les zones d'ombre et les localités les plus isolées, réparties sur les territoires des wilaya concernées. Des moyens humains importants ont été également mobilisés pour parer à ces intempéries et rouvrir des tronçons routiers pouvant être coupés à la circulation, en cas de fortes pluies ou de chutes de neige à venir.

Ce sont généralement des agents de maintenance relevant du secteur des travaux publics ou des cantonniers des Assemblées populaires communales (APC). Ces agents ont pour mission d'effectuer des travaux de balayage et de salage des voies et des axes routiers enneigés, aussi bien en zones urbaines que rurales. Les diverses directions des travaux publics assurent que leur personnel restera mobilisé H24 en cas de BMS (bulletin météo spécial). Les tronçons routiers souvent ciblés, sont situés sur l'autoroute Est-Ouest mais aussi sur les voies menant aux infrastructures publiques essentielles, comme les aéroports, hôpitaux, gares et autres points cruciaux de la vie économique, comme les grands marchés hebdomadaires bien que leur fréquentation soit faible en ces périodes d'intempéries.

Ce sont là, bien sûr, des opérations plus que louables, mais ne faut-il pas s'interroger également pourquoi certains travaux à caractère préventif n'ont pas été effectués à temps, c'est-à-dire avant ces perturbations atmosphériques qui ont entraîné des pertes économiques notables sur tous les plans.