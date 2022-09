Baroud, troupes folklorique et belles tenues traditionnelles. La Safex était en fête, jeudi dernier, pour accueillir le Salon international du tourisme et des voyages (Sitev). C'est le Premier ministre en personne qui a donné le coup de starter de cette 21 eme édition. Pour dire qu'elle importance lui accorde le gouvernement, qui rêve à la relance de la destination Algérie. Il était 10h tapante quand Aïmene Benabderrahmane, coupe le ruban d'inauguration au niveau du pavillon centrale de la Safex. Il était accompagné par des invités de marque. En plus, de membres du gouvernement, il y avait le ministres du Tourisme d'Arabie Saoudite, invité d'honneur de l'édition, de la Tunisie et celui de la Mauritanie, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. Ces invités de marques étaient aux premières loges de cet événement qui doit leur faire découvrir les potentialités touristiques du pays. Le chef de l'exécutif a pris son temps pour visiter la majorité des 200 stands d'exposants à ce salon. Deux heures, pendant lesquelles,Aïmen Benabdrahmane, ne semblait pas tout à fait convaincu par ce qu'il venait de voir. Il n'a pas hésité de faire quelques remontrances à des opérateurs, notamment public le demandant de s'investir plus afin que la destination Algérie retrouve son lustre d'antan. C'est dans ce sens que me le Premier ministre a insisté, sur ce qui est pour lui, la seule formule à même d'attirer des touristes. « Des services de qualité et des prix étudiés», a-t-il insisté lors de cette inauguration. «La bataille actuelle et future du secteur du tourisme est celle de la qualité des services et leur continuité», a-t-il insisté. Il a appelé les professionnels de ce secteur sur lequel mise l'Algérie pour relancer l'économie nationale, à concourir sérieusement à la promotion de la destination Algérie, et à développer leurs offres de manière à couvrir l'offre et contribuer à la réduction des prix. «Le touriste a besoin de prix étudiés lui permettant de découvrir les différentes destinations touristiques du pays», a-t-il fait remarquer. S'il note une certaine amélioration au niveau des services hôteliers, il insiste pour que cette «vague» frappe toutes les structures du secteur. «Les opérateurs touristiques sont appelés à développer des structures d'hébergement répondant aux standards internationaux», soutient-il « Cela afin de permettre à l'Algérie de concurrencer les destinations touristiques réputées», a ajouté le Premier ministre. Néanmoins, le chef de l'exécutif estime que l'on ne peut atteindre ces objectifs sans une main d'oeuvre qualifié. «La garantie de service de qualité est conditionnée par la disponibilité d'une ressource humaine qualifiée», a-t-il fait observer avant d'appeler les responsables du secteur a amélioré la qualité de la formation, tout en appelant les opérateurs privés à investir dans ce créneau. Il a aussi donné quelques pistes sur des nouvelles offres à développer dans le pays, en plaidant pour le tourisme archéologique. Il a aussi insisté sur la sauvegarde et l'amélioration du tourisme saharien, dont la saison s'ouvre la semaine prochaine. Le Premier ministre a fait une halte au niveau des stands des tours opérateurs activant dans le sud du pays. Il a eu une de longs échanges avec eux. Benabderhamne a mis l'accent sur l'importance d'investir dans le sud et les hauts-plateaux pour développer ce type tourisme. «Car, on ne peut avoir aucune ambition sans les infrastructures hôtelières, la formation du personnel», estime t-il. Le Premier responsable du gouvernement insiste aussi sur la promotion de la destination Algérie, à travers le marketing touristique mais aussi le «recours à la publicité via les chaînes de télévision, les plateformes électroniques et les réseaux sociaux pour attirer les touristes locaux et étrangers». Benabderhamne a par la suite fait une longue «halte» au niveau du stand d'Air Algérie. Il a eu une longue discussion avec son P-DG, Yacine Benslimane. Il lui a donné des instructions quant à l'amélioration des services de la compagnie nationale. Le Premier ministre a demandé au P-DG d'être plus pragmatique en reconnaissant l'existence de manquements chez Air Algérie. «Il faut les corrigés afin de la mettre aux normes internationales afin qu'elle puisse concurrencer les compagnies étrangères, surtout pour les destinations africaines et celles vers les pays frères», a-t-il insisté. Benabderrahmane a, ensuite, visité les stands d'exposants étrangers, où il a réitéré l'intérêt accordé par l'Algérie à l'échange d'expertises dans le domaine du tourisme. Il terminé sa visite par le stand des start-up activant dans le secteur auxquelles il a rappelé la disponibilité de l'Etat à leur assurer tout l'accompagnement nécessaire avant de se rendre dans la cours centrale pour découvrir des tentes touristiques «made in baldi». Il semblait subjugué par ce produit fait par des mains Algériens. Bref, il s'agissait de deux heures intenses ou le Premier ministre a pris le pouls de la destination Algérie...