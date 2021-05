À l'appel de son nom par la greffière de l'audience, Boualem F. 43 ans, un détenu pour attentat à la pudeur et exhibitionnisme, montra le bout du nez en ouvrant la porte de la salle réservée aux seuls détenus.

Précisons que le détenu a un casier judiciaire de «trois tomes»! C'est dire si cette journée est noire! Son regard tomba sur le procureur qui allait recevoir une brique en pleine face car, la suite de la rude intervention de l'inculpé, qui a exactement dit: «Toi, sale petit procureur corrompu, pistonné, aujourd'hui, ne m'adresse pas la parole et f... la, où je te la brise!»!

Le parquetier avala de travers puisqu'il attendait la réaction du seul détenteur de la police de l'audience, en l'occurrence, le juge, avant de répliquer. Entre-temps, le président redressa le torse avant de s'écrier: «Eh! Où croyez-vous être? Dans la rue? Chez vous? Vous allez vous taire jusqu'à ce que le tribunal prenne les dispositions nécessaires contre cet outrage à magistrat; est-ce compris, inculpé?», s'exclama le juge qui était entré dans une colère noire légitime. Et quelle fut la réaction de Boualem.F, svp? Nullement impressionné par la menace du magistrat d'appliquer la loi contre cet inculpé hors norme, il réitéra ses insultes contre le juge qui fit alors et enfin appel aux policiers affectés au box des accusés.

Deux gaillards de la Dgsn. se précipitèrent et se firent un plaisir de calmer à leur manière le forcené qui ne cessait pas d'insulter vulgairement et de menacer les magistrats, mais pas les flics qui ne s'amusaient pas avec lui, en le maîtrisant, comme à l'entraînement. Il tenta de résister aux jeunes policiers, mais céda sous la puissance de leurs gros bras, «faits» pour la circonstance. Il se tint alors plus tranquille, plus doux, plus calme, plus gentil plus abordable que 12 minutes plus tôt. Cela ne l'empêchera pas de lancer en direction du procureur assis confortablement bien en face d'une assistance qui venait de vivre là, des instants à marquer d'une pierre noire pour la magistrature qui n'a pas besoin de tels comportements.

À propos, il a dû se passer quelque chose entre les deux gus, pour en arriver là! Allez savoir...