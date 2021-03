Cela fait quarante-huit heures que la ville de Draâ Ben Khedda n'a pas une goutte d'eau dans les robinets. Les habitants, non avertis à l'avance, sont dans le désarroi total. Prises de court par cette coupure prolongée, beaucoup de familles n'ont plus de quoi se laver le matin, n'ayant pas eu le temps de prendre leurs dispositions. Aussi, le recours aux eaux minérales au niveau des commerces a été le seul recours possible. Hier, dans la matinée, l'on ne connaissait pas encore la raison de la coupure subite.

À noter que les autorités ont, il y a quelques jours, fait savoir que le niveau de remplissage du barrage de Taksebt a atteint le seuil le plus bas, mais sans pour autant être alarmiste sur la situation présente. Tout le monde aura ainsi compris que les dispositions comme le rationnement dans la distribution allaient être pris à l'arrivée de la saison estivale. Là, affirment les habitants de cette ville, qui est incontestablement le plus grand centre urbain de la wilaya après le chef-lieu, les pluies peuvent toujours tomber durant la deuxième moitié du mois de mars et le mois d'avril.

Au début du mois de mars, le taux de remplissage du barrage de Taksebt, principale source d'alimentation en eau potable de la wilaya, a baissé pour atteindre les 31%. Un seuil qui commence à inquiéter, mais les espoirs sur une hausse de ses capacités sont toujours de mise parce que les pluies peuvent toujours être abondantes durant les prochains mois. Les vieux affirment, d'ailleurs, à cet effet qu'il ne faut pas s'alarmer dès à présent car les eaux qui tombent durant le mois de mars et le mois d'avril sont les meilleures pour les sources d'eau.

Par ailleurs, face à la situation qui risque de s'aggraver, les autorités locales ont annoncé le retour aux fontaines traditionnelles fort nombreuses dans la région.

En effet, un budget de 80 milliards de centimes a été annoncé pour la restauration de près de 400 fontaines. Les eaux souterraines constituent en effet une source très importante pour l'alimentation en eau potable à travers les villages de la wilaya. Ces derniers qui ont bien accueilli l'annonce faite par la direction de l'hydraulique ont rappelé que presque toutes les fontaines sont dans un état de service adéquat car chaque année, les villageois organisent des volontariats pour les travaux de restauration. Certains villages ont carrément procédé au raccordement des maisons aux fontaines à l'instar du village Tifra situé dans la commune littorale de Tigzirt. Avec l'apport financier d'un industriel du village, Tifra Lait, les villageois ont procédé aux raccordements via des réseaux AEP pour alimenter tout le village depuis les sources situées sur les hauteurs. Aussi, par leur initiative, ces derniers ne sont plus dans le besoin des réseaux AEP qui pourront améliorer la distribution dans les villages voisins.

D'autres villages n'utilisent pas les eaux du barrage de Taksebt car les fontaines suffisent largement.