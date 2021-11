Les Constantinois avaient rendez-vous, hier, à l'instar des autres citoyens, avec les élections locales. Le taux de participation est, sans surprise plutôt timide. Cela reste pourtant une occasion en or pour les Algériens de passer à une nouvelle étape pour permettre l'édification de la nouvelle Algérie. Cependant, beaucoup n'y ont pas accordé trop d'importance, en demeurant à l'écart de ces élections car, selon eux, rien ne changera. Néanmoins, pour les citoyens avertis, c'est le moment d'imposer la volonté du peuple et ce n'est pas en refusant d'aller accomplir son devoir électoral que cela va aider à développer le pays.

Durant la campagne électorale les candidats en lice auront tenté de peser de tout leur poids afin de convaincre les citoyens d'aller aux urnes, notamment en ce qui concerne les candidats des listes indépendantes qui ont usé des réseaux sociaux pour se faire connaître et en même temps présenter leurs programmes à travers Facebook qui attire le plus grand nombre d'utilisateurs, comparativement à Instagram et Twitter, devenant un champ de bataille virtuel entre les candidats. Une procédure qui s'est imposée par l'évolution de la technologie. La campagne virtuelle a débuté dès l'acceptation des dossiers de candidatures par présenter leurs formations politiques respectives engagées dans cette compétition électorale ainsi que leurs idées et programmes, de manière à susciter la confiance du citoyen. À ce sujet, on souligne, à travers les sites Internet que «si le début de la campagne électorale dans la wilaya de Constantine a été marqué par «peu de meetings» partisans et d'activités de proximité, il en était autrement sur la Toile, où les pages des candidats des divers partis ont connu une intense activité, multipliant affiches et vidéos pour exposer leurs parcours professionnels et leurs compétences». Cela a-t-il été nécessaire? A priori c'est le cas puisque beaucoup ont réussi à attirer plus de sympathisants. Cependant, le taux de participation n'est pas à son plus haut niveau. À noter que pas moins de 72 listes APW et APC sont entrées en lice durant la campagne dont celles du FFS, RND, Mouvement El Bina et une liste indépendante, qui ont été retenues pour l'assemblée populaire de wilaya.

Quant aux listes représentatives des Assemblées populaires communales, des 12 communes, elles sont au nombre de 63, renfermant des alliances d'indépendants, à l'exception de la commune de Messaouad-Boudjeriou regroupant trois listes émanant des partis FLN, RND et MSP. Pour les meetings, 47 espaces ont été répartis à travers les municipalités et 322 placards pour les affichages. Les résultats ne seront connus qu'aujourd'hui.